ERC i la CUP, contra l'hegemonia de l'Entesa per Arbúcies

Els electors arbuciencs hauran d'escollir a les eleccions municipals entre tres candidatures, com l'any 2015. Si fa quatre anys van presentar llista l'Entesa per Arbúcies, amb Pere Garriga al capdavant; Esquerra Republicana, amb Ester Soms com a número 1, i Convergència i Unió amb Joaquim Bohils com a alcaldable; aquest any els dos primers repeteixen, s'incorpora en la disputa electoral la CUP amb Aniol Pujolràs com a cap de files i, en canvi, els antics convergents no han anunciat candidatura.

Després que el 2011 es presentessin set candidatures diferents, l'any 2015 les opcions es van reduir a tres -Entesa, ERC i CiU-, una terna que va permetre a Garriga consolidar la majoria absoluta, passant de set edils a vuit representants.

Al seu torn, CiU va mantenir els tres regidors del 2011 i Soms es va estrenar com a líder republicana guanyant un nou edil per a Esquerra respecte quatre anys abans.

En els propers comicis, Pere Garriga opta a la reelecció després de vuit anys com a alcalde i Ester Soms també repeteix com a alcaldable d'Esquerra després d'un mandat com a portaveu del grup republicà a l'oposició.

Qui estrena candidatura electoral a Arbúcies és la CUP, que es presenta amb Aniol Pujolràs com a número 1.

Tot i que és la primera vegada que la formació fa llista al municipi selvatà, l'entitat es considera hereva de la històrica Candidatura Unitària i Popular d'Arbúcies (CUPA), que ja no va ser als darrers comicis.

«Recollim la seva tradició democràtica i tenim el convenciment que podem articular un nou espai polític capaç d'esdevenir alternativa de govern, situant la vida de les persones i la participació ciutadana al centre de l'agenda i de l'activitat política», explica el candidat a l'alcaldia per la CUP a Arbúcies, on milita des de l'any 2015.