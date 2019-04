JxCat Bosch i Mindan parlen de transport

El candidat de JxCat a l'Escala, Robert Bosch, s'ha reunit amb l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, per estudiar el sistema de transport que actualment ofereix Roses. Bosch destaca la importància d'inspirar-se en poblacions més grans, com Roses, perquè «un transport eficient, assequible i de qualitat és bàsic per a un poble capdavanter com ha de ser l'Escala».