«L'únic sector que queda a Blanes és el turístic i no se l'ha consentit prou»

Sergio Atalaya ja va encapçalar la llista de Cs a Blanes el 2015 i durant quatre anys ha estat regidor a l'oposició. És empresari i va estar vinculat al PSUC del 1988 al 2006

Per Cs, quin és el principal problema que té Blanes actualment?



L'apatia que té instal·lada des de fa dècades. Hem de veure de quin lloc veníem i en quina direcció anem, perquè estem perdent pistonada any rere any. La culpa de la situació actual de Blanes és de les decisions preses pels diferents equips de govern en les últimes dècades.



A quina situació es refereix?



A la política, econòmica, turística. A totes. És un municipi que tot i estar situat a la costa, en els últims anys ha perdut població. Estem decreixent.



Quina millora proposen per l'escola d'educació especial Ventijol?



El problema que hi ha a la Ventijol és que és una escola comarcal i l'Ajuntament de Blanes paga tots els costo. Per això des de Cs hem demanat que els altres ajuntaments de la comarca paguin almenys la seva part proporcional. Des del centre però, fa un treball increïble.



En cas de sortir elegit, la licitació del contracte del transport públic seria urgent?



És una prioritat fer la plica perquè com vaig dir en el ple mes de desembre, des del 2012 anem prorrogant el contracte i aquest fet ja s'ha convertit en una tradició com felicitar el nadal. A més, l'empresa ha verbalitzat la seva intenció d'abandonar. El darrer equip de govern, i sobretot d'ençà que va entrar ERC, no va fer cap gest per fer la plica que anava englobada al pla de mobilitat integral per Blanes. Nosaltres treballarem perquè Blanes tingui un servei de transport i un pla de mobilitat adequat pel municipi.



Aspiren a augmentar molt la representació municipal?



Aspirem a governar. Però tot sembla indicar que quedarà molt dividit. Però com més representació tingui Cs millor pel municipi perquè és el vot que pot garantir una transformació i millora de Blanes.



En què es notaria si governés Cs a Blanes?



Que faríem una gestió política i econòmica diferent. Pensem que les coses es poden fer d'una altra manera.



Quina fórmula proposeu per gestionar els pressupostos?



No apujarem els impostos. La nostra idea és congelar-los. Hi ha algunes partides que es poden retocar i es poden reinvertir els diners recaptats de manera diferent.



Quin barri necessita una actuació més urgentment?



El que té un especial necessitat d'actuació és el de Valldolig. En aquest barri la situació és molt precària. En aquests últims 40 anys els socialistes i l'antiga convergència només han mirat el centre, però de tant en tant, també s'ha de mirar la perifèria.



Quina zona de la ciutat cal potenciar més turísticament?



Cal fer una actuació a la zona dels Pins. Ara a Blanes l'únic que ens queda és el sector turístic. Un sector que afegit perquè ja tenien la SAFA, el sector pesquer o la construcció. Però ara, malauradament és l'únic sector que ens queda i Blanes no l'ha consentit prou. Hem de transformar els espais perquè la gent de fora vingui.



I això com es fa?



Cal dotar els espais perquè la gent pugui venir i obrir botigues i restaurants i mirar d'allargar la temporada que cada vegada és més curta. Cada vegada es retalla més.