Presenten Pere Vila com a candidat de Junts per Catalunya a les Preses

El cap de llista al Congrés per Girona en les eleccions del 28 d'abril, Jaume Alonso-Cuevillas, va participar la setmana passada en l'acte de presentació de la candidatura de Junts per Catalunya a les Preses, encapçalada per l'actual alcalde, Pere Vila.

Durant la seva intervenció, Vila va donar les gràcies als veïns i veïnes pel seu suport i es va mostrar il·lusionat pels reptes de futur «que afrontarem junts amb un gran equip de persones motivat per treballar i fer de les Preses un poble millor».