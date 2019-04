La província de Girona compta amb 37 candidatures resoltes

Un total de 37 municipis de la demarcació de Girona, un resultat lleugerament per sobre respecte als anteriors comicis, ja compten amb els resultats de les eleccions municipals sobre la taula en tenir tan sols una candidatura, segons consta en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona. La majoria de pobles que segueixen aquest perfil d'estructura política uniforme es dona a la Junta Electoral de la zona de Figueres. Pel que fa al tipus de partits més representatius, s'emporta la primera posició el grup de Junts per Catalunya (JxCat), que es troba al capdavant de 16 poblacions gironines.

Quasi una quarantena de municipis no viuran els nervis en el moment de fer el recompte final de vots el proper 26 de maig pel fet de comptar en aquests moments amb una sola llista electoral que, per manca de competència, és i serà l'escollida per governar l'equip de govern. El partit que compta amb major nombre de candidatures úniques és, que serà el líder en municipis com Albons, Palol de Revardit, La Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca o Molló. La segona formació amb més presència a les comarques gironines en indrets que tenen una sola llista és(14 pobles), que s'identifica també amb les sigles AM (Acord Municipal). En aquest grup s'inclourien localitats com ara Madremanya, Espolla, Ordis, Vilamacolum, Palau-sator o Fontanals de Cerdanya.

El següent grup per ordre de representació és el d'Independents, present en quatre municipis: Riumors, Argelaguer, Rupià, i Montagut i Oix. Pel que fa al Partit Socialista de Catalunya (PSC), conegut amb la marca Candidatura de Progrés (CP), es troba a dues localitats: Sant Miquel de Fluvià i Sales de Llierca. Per acabar, el grup d'Alternativa Municipalista, que correspondria a la CUP, només es troba en forma de candidatura única al municipi baix-empordanès de Verges.