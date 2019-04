JxCat i ERC són els partits amb més llistes, mentre que PP i comuns es desplomen

Junts per Catalunya és el partit que més candidatures ha presentat per a les eleccions municipals del proper 26 de maig a les comarques gironines, tot i que Esquerra li trepitja els talons. Ciutadans i la CUP també augmenten el nombre de candidatures, el PSC es manté i en canvi PP i comuns pateixen un fort retrocés.

Junts per Catalunya presentarà 184 llistes a les comarques gironines. Es tracta d'una xifra una mica inferior a la que va registrar l'antiga CiU l'any 2015, quan van ser 199, però tot i això la formació es manté en primer lloc pel que fa a candidatures. Tot i això, Esquerra, que experimenta un important increment -de 155 a 178 candidatures- se li acosta cada vegada més. De fet, el president provincial d'ERC, David Mascort, va assegurar ahir que arribar fins a les 178 llistes, la xifra més alta de la seva història, fa que estiguin «molt i molt contents». «Aquesta xifra és la conseqüència de molts mesos de feina de la nostra nostra organització que ha aconseguit que molta gent s'hagi sumat al projecte republicà de les comarques gironines», va indicar.

El PSC, per la seva banda, es manté en tercera posició, amb 114 candidatures, dues més que ara fa quatre anys, quan van ser 112. Però en alguns casos -especialment en els municipis més petits, on hi ha llistes obertes- el partit ha recorregut a militants que no són del municipi.

En quart lloc es troba la CUP, que en aquesta ocasió ha presentat 40 llistes, cinc més que en els anteriors comicis. En alguns casos, ho fa amb marques blanques, sota l'epígraf d'Alternativa Municipalista. D'aquesta manera, la formació independentista consolida el seu creixement a la demarcació.

Qui també ha aconseguit presentar més candidatures ara que quatre anys enrere és Ciutadans, que n'ha registrat 25, mentre que el 2015 només havien estat deu. En la majoria de casos, es tracta de poblacions grans i de la costa, de manera que encara té camí per córrer a molts municipis petits i d'interior.

En canvi, qui es desploma és el PP, partit a qui li ha costat més que mai poder presentar candidatures. L'any 2015 va registrar 70 llistes a la demarcació, mentre que en aquesta ocasió només són 30. Igual que Ciutadans, la seva implantació és més destacada en les ciutats grans i mitjanes que no pas en pobles petits.

I els comuns, per la seva banda, també presenten moltes menys candidatures de les que va registrar ICV el 2015. En aquella ocasió van ser 30, mentre que ara només n'han presentat 17 en tota la demarcació.

Finalment,Vox es presenta a cinc municipis de la demarcació: Girona, Olot, Figueres, Salt i Blanes.