Sis candidatures busquen el relleu de Fermí Santamaria a Llagostera

L'estructura política de Llagostera de ben segur que enguany farà un gir, principalment a causa de la decisió de l'actual batlle des de fa tres mandats, Fermí Santamaria, de no presentar-se com a alcaldable per a les municipals del mes de maig. El panorama polític del municipi també està vivint altres canvis, com ara la introducció de candidatures que no es van presentar en els comicis de l'any 2015, com el PSC o Ciutadans. També destaca la nova coalició entre la CUP i Alternativa per Llagostera (ALL), amb la nomenclatura de CUP-Alternativa, i la nova formació Som Catalans. Per altra banda, es confirma que el PP no presenta cap llista.

Gairebé a un mes vista de les eleccions municipals i amb les llistes confirmades dels partits que es presentaran a cada municipi després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, Llagostera compta amb un total de sis llistes, sense la presència del PP, que ja el 2015 no va aconseguir representació municipal.

Junts per Llagostera presenta una candidatura encapçalada per Pilar Aliu, que des de 2015 és regidora de Serveis, Salut i Igualtat a l'Ajuntament. En aquest sentit, un dels punts forts del programa se centra a fer realitat un nou geriàtric per al municipi. Antoni Navarro torna a repetir com a cap de llista per Esquerra Republicana, que el 2015 va obtenir tres regidors al consistori. Navarro va entrar a l'Ajuntament el 1995 com a regidor d'ICV a l'oposició fins que fa quatre anys també es va trobar a l'oposició, però amb ERC. Com a puntals del programa, Navarro ressalta «ampliar el parc d'habitatges per atendre les urgències de lloguer» i «fer un manteniment correcte de les infraestructures». Per part dels socialistes, Àlex Maqueda és el responsable de liderar la candidatura, que proposa incentivar «millores i un bon manteniment de les instal·lacions públiques com, per exemple, el Teatre Casino», entre altres punts.

Com en el cas de Maqueda, l'alcaldable per Ciutadans, Andrés Díaz, també és la primera vegada que encapçala una candidatura. Coincidint amb Pilar Aliu, el candidat taronja també proposa promoure la construcció d'un nou geriàtric, a banda d'altres projectes com ara «fomentar la creació d'ocupació» o procurar «que el CAP obri les 24 hores del dia».

Una de les principals novetats d'enguany és la coalició entre la CUP i Alternativa per Llagostera (ALL). El cap de llista d'aquesta formació és l'activista social Enric Ramionet, i des del grup destaquen treballar en temes socials com l'accés a l'habitatge i la remunicipalització dels serveis.

El nou partit Som Catalans és liderat per Eduard Solà, que al seu torn apunta que «ideològicament ens definim com a nacionalistes catalans, i això implica que ens oposem a la immigració massiva, que afirmem que el nostre poble va primer, i que els recursos econòmics i ajudes socials són per a la nostra gent».



Balanç de l'actual consistori

L'actual Ajuntament subratlla els esforços realitzats, com ara la transformació del nucli antic de Llagostera, l'atenció a les persones amb convocatòria d'ajuts, subvencions i cursos formatius, la posada en marxa d'equipaments culturals, com ara el centre d'interpretació de Can Caciques i la Casa de les Vídues, així com l'impuls de polítiques de participació ciutadana i proximitat.