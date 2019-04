«El municipi de Blanes, en global, necessita començar a funcionar»

És la segona vegada que Àngel Canosa es presenta com a alcaldable per ERC a Blanes. A les eleccions del 2015, el partit va obtenir dos regidors i va formar part de l'equip de govern amb CiU i PSC del març del 2016 a l'octubre del 2017.



Defineixen una part del seu projecte com a feminista. A què es refereixen?

Quan parlem de feminisme, ho fem en el concepte entès com a igualtat i no com que la dona ha de ser més que ningú. El que defensem és una societat on tothom tingui les mateixes responsabilitats, oportunitats, i que no s'hagi d'etiquetar ningú pel fet de ser home o dona.

Quin és el principal problema de Blanes?

La falta de projecte. I ho concretem molt en tots els temes de serveis socials on trobem a faltar polítiques reals. En habitatge, tenim molta gent que ha perdut la casa i que mal dormen en els caixers automàtics. És un greu problema i el que s'hauria de fer és una política real per acabar amb el problema de la pobresa que inclou: l'exclusió social, el fracàs escolar, les divisions entre barris, la immigració i la discriminació.

On urgeix una reforma?

Com que a Blanes no hi ha projecte, el problema és que fa 20 anys que ningú està fent res. No hi ha manteniment i hi ha barris com Valldolig o la Plantera on trobem bona part de l'exclusió social, de la marginació, de temes de detencions per motius de drogues i de problemes entre veïns. I això s'ha d'aturar. Però sense descartar cap altre barri. El municipi en global necessita començar a funcionar.

Creuen que hi ha espais desaprofitats a nivell turístic o comercial?

I tant. Un gran espai és l'antiga SAFA. Defensem que hem de generar un espai de formació i de feina i perquè vinguin empreses basades en el món del tèxtil i derivats. Volem fer un clúster del tèxtil i mantenir viva la SAFA. A més, apostem per la formació perquè tenim una taxa d'atur elevadíssima. Som la població de la Selva amb més aturats en percentatge i tenim un índex de fracàs escolar important. Hi ha un desencant entre el jovent. Els nanos de Blanes que volen estudiar han d'anar a Barcelona o a Girona i moltes famílies no s'ho poden permetre.

I pel jovent? Pensen que cal crear espais per a ells?

Per descomptat. Però més que generar espais nous, hauríem de recuperar els que teníem i dels que hem perdut el control com l'espai Morralla. Els hem d'escoltar més perquè tenim un jovent que és capaç d'autoorganitzar-se que fan propostes i que ho fan amb un criteri i una educació exquisida. No hi ha espais de lleure ni oferta per a ells. El que proposem és generar espais de trobada pels joves, que també han de servir per cohesionar les diferències.

Si haguessin d'escollir entre la piscina i la millora del transport públic, quin projecte prioritzaria ERC?

Això és com preguntar si t'estimes més el pare o la mare. El transport públic, perquè no s'està fent res. Quan estàvem al govern, vam incidir molt en què calia un pla de mobilitat per tot el poble i és el que seguim defensant. A més, proposem posar escales mecàniques en els llocs on hi ha més pujades i baixades per resoldre el problema de mobilitat per a la gent gran. Amb un pla de mobilitat integral, tindríem respostes a tot això.

Tornarien a pactar amb PSC i CiU amb qui van trencar govern aquest últim mandat?

Quan vam trencar el pacte de govern amb CiU i PSC no ho vam fer pel tema del procés, sinó perquè els compromisos que havíem assolit no s'estaven assolint. Quan el PSC es va quedar sol vam intentar pactar, no un equip de govern perquè no tenia sentit, però sí, per exemple, un acord pressupostari pel 2018 amb 15 punts, dels quals no se n'ha complert cap. Per tornar a pactar s'hauria de veure quin és el contingut del pacte i estaríem molt atents del seu compliment. Si fas un pacte, és per complir-lo i si no, no els facis.