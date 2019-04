Les vuit llistes de Castelló afloren l'ombra de les estranyes aliances

Castelló d'Empúries aborda les properes eleccions amb l'ombra dels trencaments, pactes a diferents bandes i estranyes aliances que han marcat el municipi en les darreres dècades.

Es repeteix l'escenari del 2015 amb vuit candidatures que planteja, a priori, que es podria repetir un repartiment de vot que obligui a arribar a acords. Caldrà veure ERC, la llista més votada fa quatre anys, si obté força suficient per liderar el municipi. Un pacte va impedir-los governar el 2015.

Els convergents van cedir-los l'alcaldia un any després i es van quedar al govern. Ara CiU es renova amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia. Una vegada més sorgeixen partits per defensar Empuriabrava de la falta d'inversió, un dels temes que centren els debats històricament.

Millorar la seguretat, les ocupacions il·legals, remodelar el sector de Sant Mori o un espai per a la gent gran a Empuriabrava són altres prioritats per als propers anys.

De les vuit candidatures, en dues repeteixen els caps de llista. ERC ho fa amb Salvi Güell que es presenta per cinquena vegada i el PSC amb Jaume Moret que espera millorar resultats. Junts renova la candidatura convergent.

El nou candidat Vicenç Comas busca recuperar el lideratge que els va conduir a l'alcaldia en diversos mandats però admet que el vot podria quedar molt repartit.

Udem i Plataforma Cívica s'uneixen en una coalició que ara encapçala Jordi García.

Amb la marina com a bandera també apareix SOM Empuriabrava i Castelló, una llista transversal, que encapçala un exregidor del PP, Nicola Bruzzese i amb l'històric excap de llista popular Julià Genovés. Apareixen altres noms coneguts com Agustí Ayats o Elena Iglesias, exmebres de CiU.

S'estrenen com a candidatures la CUP, Ciutadans, SOMEC i la coalició Udem-Plataforma. En total vuit llistes, les mateixes que el 2015.

Des de Cs, Fernando Fernández, planteja que suposarà repartir de nou el vot. Bruzzese creu que «no serà fàcil arribar a una majoria sòlida per governar» i Moret que caldran almenys tres partits per formar un govern.



Governs multicolors

Güell va governar el 2007 amb un tripartit i una regidora trànsfuga de CiU i ho ha fet des del 2016 amb els convergents. Amb aquesta experiència a l'esquena pensa que per governar «caldria un pacte sòlid i estable» que «només s'aconsegueix amb àmplies majories». Espera que la ciutadania li doni confiança.

Entre els punts del programa apareix un tema àmpliament polèmic, la zona blava d'Empuriabrava que no renovarà. També desmenteix les crítiques d'oblidar la marina i assegura que s'hi han fet grans inversions. Vicenç Comas remarca que el problema és que arrossega un dèficit des dels inciis que ara cal revertir.

Tant ERC com la CUP no estan d'acord amb la visió que existeix una polarització entre els dos nuclis:Empuriabrava i Castelló.

Joan Basí de la CUP creu que sovint «ho han polaritzat els mateixos partits» i que hi ha realitats diferents però també moltes coses que els uneixen.



Més inversió a Empuriabrava

Però no pensen el mateix altres formacions com Udem-Plataforma Cívica. Els dos partits que la integren amb el candidat Jordi Garcia són crítics des de fa anys. També ho és el candidat del PP que assegura que «fa 41 anys que vinc a Empuriabrava i això des del primer dia no ha canviat».

SOM d'Empuriabrava i Castelló diu que el seu grup es proposa «invertir el gruix de les inversions municipals a Empuriabrava».

En un municipi sanejat després d'anys amb una greu situació financera els partits no plantegen grans projectes sinó que aborden principalment millores pendents i problemàtiques actuals.