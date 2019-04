La CUP Farners denuncia l'exclusió d'un membre de la llista

La CUP Farners ha denunciat que la Junta Electoral de Zona ha impedit que Mohammed El Jelaly vagi a la seva candidatura. Els cupaires expliquen que la junta s'ha emprat en la Llei d'Estrangeria, tot assenyalant que «malgrat que fa més de 20 anys que en Mohammed viu a Catalunya, no el considera un ciutadà».

Per aquest motiu, la formació independentista creu que «el racisme no és una excepcional disfunció del sistema, sinó que és estructural i present en totes les nostres institucions i als nostres carrers, però invisibilitzada». Segons indiquen, El Jelaly és una persona activa en la vida social i política del poble i que, malgrat atrevir-se a fer un pas que molta gent no s'atreveix a fer, la llei ho impedirà.