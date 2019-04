ERC de Figueres aposta per optimitzar l'aparcament

Esquerra Republicana de Figueres va presentar aquest dijous un Pla d'Aparcaments per tal de «resoldre un dels principals reptes que la ciutat des de fa anys està a sobre la taula», va afirmar l'alcaldable republicana, Agnès Lladó. Entre les mesures que ERC defensa, «hi ha la gratuïtat de la primera hora de la zona blava, la possibilitat d'aparcar per un euro al dia a la zona verda si s'acredita que s'hi treballa, renegociar les concessions dels aparcaments del municipi i desenvolupar una òptima senyalització, mostrant on són els pàrquings i la seva ocupació», apunta la formació en un comunicat.

A tall d'exemple, Lladó va explicar que «la zona blava no ha de tenir una funció recaptatòria, sinó que ha de tenir una funció de facilitar la rotació i, per aquest motiu, implantarem una primera hora gratuïta i, posteriorment i fins a les dues hores, un preu que no sigui com l'actual que ens situa entre els més cars de Catalunya».



Altres propostes

«Establir una xarxa real de pàrquings dissuasius a totes les entrades de la ciutat, continuar treballant amb la comissió d'espais buits per poder donar ús als solars que no s'utilitzen o negociar de forma seriosa amb Adif per la cessió dels terrenys dels voltants de l'estació de tren», són altres propostes. El número 2 de la llista, Jesús Quiroga, va insistir que «cal facilitar l'aparcament als veïns i a tothom que s'apropa a la ciutat, siguin turistes o treballadors».