La Junta anul·la el procés contra Motas

La Junta Electoral de Girona ha anul·lat el procediment sancionadors contra l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas. Guíxols des del Carrer-En Comú Podem va recórrer per la posada en servei d'un parc quan la llei electoral ja no ho permetia. Ara, Tots per Sant Feliu està satisfet i lamenta que el grup denunciant «recorri als jutjats el que no pot guanyar a les urnes».