L'adeu de Lluís Sais marca unes eleccions amb sis llistes a la Bisbal

La Bisbal haurà d'escollir aquest 26 de maig el relleu al republicà Lluís Sais, que no es torna a presentar a les eleccions. Al capdavant de la candidatura d'ERC se situa el seu regidor d'Ensenyament, Enric Marquès, que tindrà el repte de mantenir els bons resultats que ha obtingut en els darrers anys i que han convertit ERC en la llista més votada en els dos darrers comicis. L'antiga CiU, que es va enfonsar a les últimes eleccions, ha desaparegut, i Xavier Font, exregidor de CiU que en els últims comicis es va presentar amb Compromís per la Bisbal, lidera la llista de JxCat. En canvi, Xavier Dilmé, també ex-CiU, es presenta amb un nou partit independent: Tots per la Bisbal.

A la resta de candidatures, poques novetats: Òscar Aparicio encapçalarà la llista del PSC per tercera vegada, Carles Puig repetirà per segon (i últim) cop al capdavant de la CUP i Maite Bravo liderarà la llista dels comuns.

Durant aquest mandat ha funcionat un pacte d'esquerres entre ERC, la CUP i ICV (ara comuns), que tots tres valoren positivament. «L'adaptació no va ser fàcil», admet Marquès, però «teníem un full de ruta compartit i hem pogut treballar bé», apunta. De cara al proper mandat, creu que el més prioritari han de ser «les persones», tant els que porten tota la vida a la Bisbal com els que hi acaben d'arribar. Per això, veu prioritari fer una millora urbana i mediambiental, fer una administració més propera a la ciutadania i promoure polítiques de cultura, joventut i igualtat, entre altres.

De de la CUP, Carles Puig creu que estar al govern ha estat una experiència «positiva» per a ells, ja que quan van començar no sabien com funcionava un ajuntament. Ara, confia que si tornen a governar podran apostar més per les àrees d'igaltat i joventut, municipalitzar l'aigua i implementar la recollida porta a porta.

Bravo, que ara es presenta amb La Bisbal en Comú, es mostra especialment satisfeta amb la feina feta en matèria d'habitatge i li agradaria governar quatre anys més per acabar la feina iniciada en matèries socials. Per fer-ho, estaria disposada a reeditar l'acord de govern.

L'oposició, però, no comparteix aquesta satisfacció, i les queixes se centren especialment en dues àrees: la deixadesa i la brutícia a la via pública i el funcionament intern de l'Ajuntament. El candidat socialista, Òscar Aparicio, creu que falta neteja i que l'Ajuntament ha augmentat massa el deute, que ells volen reduir. Aparicio confia que en aquesta ocasió el context polític no serà el mateix que el de 2015 i que això els pot afavorir per intentar recuperar els sis regidors que van obtenir el 2011.

En la mateixa línia, Xevi Font, de Compromís-JxCat, també creu que cal «netejar la cara» a la via pública de la Bisbal i fer que llueixi realment com una capital de comarca, així com millorar l'organització de l'Ajuntament per facilitar més bona atenció a la ciutadania. A més, lamenta que durant aquests quatre anys no s'han asfaltat carrers. També Xevi Dilmé (TxB) creu que cal tenir la Bisbal «més endreçada» i «posar ordre» a l'Ajuntament, tot reorganitzant àrees i reduint personal «perquè no podem pujar més impostos». A més, opina que cal repensar les polítiques socials: «No significa que vingui gent de fora la Bisbal a ocupar pisos, sinó que la gent gran pugui estar ben atesa», indica.