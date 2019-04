Olot en Comú-Podem presenta la llista amb caràcter ecologista

El partit Olot En Comú-Podem va presentar aquest dimecres a la capital de la Garrotxa la candidatura per a les properes eleccions municipals, integrada per 25 persones i 4 suplents i encapçalada per Xavier Garcia. La formació destaca a través d'un comunicat que «amb aquesta proposta de candidatura volem transmetre a la ciutadania la necessitat de canvi per construir una ciutat més coherent i justa des d'una òptica clarament d'esquerres i ecologista. Creiem que la justícia social no s'ha treballat prou i que cal prendre mesures urgents per transitar cap a una societat més verda, respectuosa amb el territori, promocionant una economia social, solidària i combativa envers les desigualtats creixents».

El partit subratlla que es tracta d'una «llista molt completa, amb professionals experimentats, que tenen una alta sensibilitat pel món social, educatiu, sanitari, ambiental, cultural, veïnal i activistes en defensa dels drets ambientals, LGTBI, salut mental, de memòria històrica i foment d'una economia social, entre altres aspectes».



Novetats d'enguany

En l'acte de presentació de la candidatura, el cap de llista va destacar la renovació d'algunes figures capdavanteres com, per exemple, l'educadora social Montserrat Burgalés com a número dos o el pediatre de l'Hospital Comarcal Stephan-Otto Schneider. Garcia també va ressaltar la presència d'altres membres, com ara el president de l'Associació de Veïns de Sant Miquel, Juan Correa, que a banda de l'activitat veïnal ha estat regidor amb responsabilitats de govern quan vivia a l'Àrea Metropolitana de Barcelona; la Núria Pascal com a referent professional de la cultura i la comunicació i la «veu» de Ràdio 90; i l'activista ambiental Raül Valls, ara membre del Centre per la Sostenibilitat Territorial i anteriorment portaveu de Salvem les Valls. Garcia va ressaltar que si es capgirés la llista, els perfils del darrere serien igual de potents i significatius que els de davant, ja que hi figuren l'exregidor d'ICV i vulcanòleg, Llorenç Planagumà; l'exdirector de la Fundació d'Estudis Superiors de la Garrotxa, Jordi Calabuig; la metgessa Quionia Villar; l'educadora de l'hospital Joan XXVIII Anna Rodríguez; i en Lluís Jiménez, professional de la Seguretat Social i activista.

Un dels temes en què la formació posa especial èmfasi és la sanitat, comptant amb el pediatre Schneider al capdavant, per visibilitzar la degradació d'un sector essencial per la societat.