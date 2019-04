«Fer coses per al poble és molt gratificant i és el que m'ha fet decidir continuar»

Tot i haver estat alcalde només un any i mig, en substitució de Miquel Lupiáñez, aquesta és la primera vegada que Mario Ros lidera la llista del PSC.

De ser el número 5 a la llista va passar a ser alcalde. Com és que ara ha decidit encapçalar la candidatura?

Sobretot per responsabilitat i compromís amb el poble i amb el partit. El desembre del 2017 vaig veure que em tocava a mi assumir el càrrec, estava disposat a fer-ho, i el meu partit va tenir la confiança de donar-me l'alcaldia. Com a regidor d'acció social m'ho havia passat bé i com a alcalde és una mica el mateix, però en gran. Fer coses per al poble és molt gratificant i poder realitzar projectes, pensar en la gent, en la ciutat, és el que m'ha fet pensar que volia continuar. Un any i mig fent d'alcalde és molt poc i hi estava quasi obligat.

Perquè han optat per un equip renovat?

A part de la número 2, que és la Pepa Celaya, la resta de la llista és

una renovació total. Fa quatre anys ja va ser un equip molt renovat. I ara, amb quatre regidors que som, tampoc era molt difícil renovar. Per fer la llista he buscat gent jove, treballadora i preparada per fer coses per al poble i governar.

Si tornen a governar, seguiran treballant de la mateixa manera?

Quan el PDeCAT i ERC van marxar de l'equip de govern i en Miquel Lupiáñez també va desaparèixer, ens vam quedar sols. Aquesta és una situació que vaig haver d'assumir. La situació era obligada i hem pogut governar. Els dos últims anys hem aprovat els pressupostos i el POUM i amb majories àmplies. Però no era el meu programa com a alcaldable i, a més a més, era una situació en la qual estàvem obligats a governar en minoria i totes dues coses són completament diferents. Si tornéssim a governar, el projecte que tirarem endavant és el que jo encapçalo, i soc una persona de diàleg i consens. I, per tant, el plantejament és completament diferent d'aquest any i mig que ara acabem.

Si haguessin de pactar, per quines formacions optarien?

Els pactes no els definiria com en cas de necessitat. Crec que els pactes s'han de fer a partir del projecte de poble que fas i per tenir el màxim de força possible per poder tirar endavant la ciutat. Si jo guanyo les eleccions i som un govern ampli, encantat de la vida. Perquè això voldrà dir que els regidors podran tenir molta exclusivitat en les seves àrees. L'Ajuntament té moltíssimes àrees i són complexes. Aquest any i mig, m'ha sabut greu perquè, tot i que d'alcalde crec que ho he fet bé, tinc la responsabilitat de moltes regidories en les quals no he pogut fer res. He hagut de delegar completament en els tècnics i, tot i fer el seguiment, no he pogut fer política en aquestes regidories. Per això, un govern amb el màxim de persones és el més ideal.

Quina feina queda per fer a Blanes?

El meu equip ha treballat molt en la renovació urbanística, que feia molt de temps que no s'hi havia pogut fer res. També en tot el que és l'àrea d'acció social, serveis i l'administració com la renovació de les escombraries. Però necessitem treballar molt en habitatge, com fer un departament fort i potent per aconseguir lloguer social. També en les polítiques per les persones tant en cultura, educació, joventut o esports. I en el problema dels equipaments. Fa falta una prefectura de policia, equipaments culturals, i ampliar els esportius o el mateix ajuntament, que està quedant petit. S'ha de fer un plantejament d'equipaments seriós.

Quin projecte prioritzaria, la construcció de la piscina municipal o la renovació del transport públic?

El tema del transport públic, hem començat a treballar-ho. S'està elaborant el pla de mobilitat i el nou plec de transport no el podrem treballar fins que tinguem el pla de mobilitat. O sigui que va per llarg. S'ha de fer un replantejament total i seriós. I la piscina, fa falta voluntat política i que tots els partits estiguin d'acord a fer un equipament com aquest, i tenir els diners. Cal que altres administracions col·laborin perquè l'Ajuntament de Blanes no pot engrescar-se sol en un projecte així.

Si guanya, quina és la primera obra que executarà?

La prefectura de policia. És vital. La necessitem ja.