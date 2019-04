Guanyem Girona vol una «ciutat amable» amb accions d'urbanisme i mobilitat

Guanyem Girona ha realitzat recentment una trobada oberta a la ciutadania amb diversos agents per parlar i debatre sobre polítiques urbanístiques i de mobilitat. Al debat hi van intervenir Jordi Navarro, activista ecologista i exregidor de l'Ajuntament , Quim Pou, candidat de Guanyem Girona i consultor ambiental, Joan Castillo, membre del comitè de TMG i Glòria Sanz, professora i veïna de Montilivi. La trobada, al Parc del Migdia, va servir per plantejar algunes propostes clau en relació a les polítiques d'Urbanisme i Mobilitat que Guanyem Girona porta al programa.

Pel que fa a la mobilitat, Guanyem aposta per espais per a vianants en zones estratègiques de la ciutat amb l'objectiu de potenciar la mobilitat amable i segura a peu. La candidatura també aposta per donar alternatives de mobilitat al vehicle privat a partir d'un nou Pla de Mobilitat que aposti per la integració de l'àrea urbana de Girona i la cooperació entre municipis, entre d'altres. En matèria urbanística, Guanyem planteja iniciatives com l'adequació de l'espai públic a les necessitats de les diferents franges d'edat, especialment pensant en la gent gran; o prioritzar l'eliminació de barreres arquitectòniques i garantir l'accessibilitat com a línia d'acció dins del pla municipal per a l'equitat de les persones amb diversitat funcional i malalties mentals, entre d'altres.