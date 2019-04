Sarrià, amb Hinojosa al punt de mira

Els veïns de Sarrià de Ter van anar a votar fa quatre anys amb el sotrac de la pèrdua de Torras Papel, la indústria més important de la vila que va cessar la seva activitat mesos abans de les eleccions. Ara tornen a votar amb la seva substituta, la paperera Hinojosa, en el punt de mira i immersa en un pla per intentar apaivagar els sorolls i pudors en el tractament de paper que han provocat reiterades queixes veïnals i la constitució de la Plataforma Prou i la intermediació de l'Ajuntament i de la Generalitat.

Pràcticament tots els partits que presenten candidatura a Sarrià han tingut en compte aquesta situació a l'hora d'elaborar el seu programa en uns comicis en què l'augment de la població ha provocat que el nombre de regidors a escollir passi d'onze a tretze regidors.

I són cinc llistes perquè s'hi han incoporporan dos grups que fins ara mai ho havien fet: Ciutadan, liderada per María Paz García i Poble Actiu, la marca sarrianenca de la CUP, amb Edgar Castellanos al capdavant. El Partit Popular (PPC) que l'any 2011 havia presentat candidatura, no prensenta llista, com tampoc ho va fer el 2015.

Les tres candidatures habituals, fins ara, a Sarrià comencen per Esquerra (ERC) que haurà de gestionar l'herència -o ressaca- dels set anys de govern de Roger Torrent (que va deixar fa un any l'alcaldia per esdevenir president del Parlament de Catalunya). La llista republicana l'encapçala Narcís Fajula, que és qui va rellevar-lo a l'alcaldia i que té el repte d'aconseguir unes xifres estratosfèriques similars a les de Torrent, que en les dues darreres eleccions locals van obtenir 9 dels 11 regidors i més del 70% dels vots.

Mentrestant, Junts x Sarrià es renova i posa al capdavant el President del Club Gimnàstica Sarrià, Narcís Farroni, que substitueix Jordi Costa i que buscarà recuperar el pes que havia tingut la formació (aleshores CiU), en el passat.

Finalment, el PSC té com a alcaldable l'actual regidor socialista a Girona Quim Rodríguez, que pren el relleu a l'històric Roger Casero, i que aspira a tornar al partit dels socialistes a l'època de governs amb alcaldes que renovaven el càrrec com a Jordi Cañigueral i Josep Turbau i, finalment, amb Nicolás Pichardo.