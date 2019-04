Exclouen Boiro de Guanyem per no tenir la nacionalitat

Guanyem Girona va denunciar ahir públicament que la Junta Electoral hagi exclòs la persona que havia d'ocupar el número 6 a la llista de la candidatura pel fet de no disposar de la nacionalitat espanyola. Es tracta d'Adama Boiro, de 39 anys i veïna de Santa Eugènia. Nascuda al Senegal, Boiro fa 20 anys que està establerta a Catalunya, i el 2018 la Generalitat li va concedir la medalla al treball President Macià per la seva tasca de mediació intercomunitària en l'àmbit gironí. La candidatura reivindica el dret de vot a tota la ciutadania i denuncia el fet que prop de 16.000 persones estiguin excloses del procés electoral del 26 de maig. D'aquesta manera, Guanyem Girona denuncia la llei d'estrangeria i se suma a la campanya «Vot per tothom» que estan realitzant Girona Acull, l'Espai Antiracista i la Coordinadora d'ONGs Solidàries.

Fruit d'aquesta decisió, Guanyem Girona ha fet canvis en la llista electoral i ha inclòs Iruna Rigau dins l'equip inicial de 14 persones, anomenat «l'equip de la majoria». Rigau, de 28 anys, és professora de secundària i l'actual cap de colla dels Marrecs de Salt.