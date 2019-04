Junts per Catalunya de Girona posa el focus en mesures per a la gent gran

Ampliar el servei d'atenció domiciliària, crear un programa de suport a cuidadors de persones amb dependència i promoure l'envelliment actiu, són tres de les principals mesures adreçades a la gent gran que contempla el programa de Junts per Catalunya – Girona de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig. La candidatura, encapçalada per l'alcaldessa Marta Madrenas, s'ha fixat com un dels principals reptes de l'àrea de serveis a les persones per adaptar les polítiques municipals a una nova realitat social que ha evolucionat especialment aquests darrers anys.

Incidint en aquest col·lectiu, Madrenas assegura que «quan parlem de gent gran avui, ens trobem amb perfils molt diferents, des de persones amb alts graus de dependència fins a jubilats amb una vitalitat enorme i moltes ganes de fer coses i, per tant, hem de tenir polítiques específiques per a tots ells». L'actual alcaldessa de Girona destaca que, en els últims quatre anys, han augmentat gairebé un 9% les activitats als centres cívics i un 19% els usuaris, una tendència que el partit vol incrementar en el proper mandat. A tall d'exemple, en la darrera legislatura s'han creat dos menjadors per a la socialització de la gent gran: el que s'obrirà els propers dies al barri del Mercadal, i el que es va obrir a Santa Eugènia. El partit té la intenció d'instal·lar un mínim de dos nous menjadors en altres barris de la ciutat. Paral·lelament, Madrenas pretén ampliar l'oferta del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), que té l'objectiu de vetllar per la seguretat de la gent gran que viu a casa seva. A més, Madrenas també vol crear un pla integral de voluntariat d'acompanyament a la gent gran, i també a les persones amb dependència.