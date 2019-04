Quatre candidatures amb dues cares noves es disputaran els vots a Hostalric

Quatre candidatures tornaran a disputar-se l'alcaldia d'Hostalric en els comicis del 26 de maig, però els ciutadans trobaran dues cares noves respecte a les passades eleccions municipals. L'actual alcalde, Josep Antoni Frias, lidera de nou la llista de Junts per Hostalric-Emociona't; el regidor d'ICV-EUiA d'Hostalric, Francisco Andrés Martínez, encapçala Hostalric en Comú Podem-En Comú Guanyem; mentre que Nil Papiol (Sumem per Hostalric-Acord Municipal) i Antoni Llopart (PSC) es presenten per primera vegada com a números 1 de les seves respectives formacions.

A les passades eleccions, Frias, que era un dels pocs caps de llista que tenia Unió a les comarques gironines, va aconseguir per al seu tercer mandat ampliar la majoria absoluta que ostentava passant dels sis regidors obtinguts el 2011 a set. Entre el 2007 i el 2015 ha estat vicepresident del Consell Comarcal de la Selva.

El 2011, Esquerra Republicana es va mantenir com a segona força política al municipi -una posició que tenia des de l'any 2003- i va conservar els tres regidors, amb Lluís Tubau al capdavant.

Ara li pren el relleu Nil Papiol, cap de files de Sumem per Hostalric-Acord Municipal, que en la seva presentació es va definir com un «moviment transversal, que incorpora veïns i veïnes de tot l'espectre polític democràtic del poble, amb una vocació estrictament municipalista».

Francisco Andrés Martínez, actual edil d'ICV-EUiA, repeteix com a alcaldable, ara sota les sigles d'Hostalric en Comú Podem-En Comú Guanyem. En els passats comicis, els ecosocialistes van mantenir el representant que tenien en els anteriors mandats a Hostalric i, de fet, es van quedar a unes desenes de vots d'aconseguir el segon.



Els socialistes es renoven

La quarta formació que es presenta a Hostalric és el PSC, que canvia de candidat respecte fa quatre anys. Si a les eleccions municipals del 2011 Enric Nualart era l'alcaldable socialista, ara va com a número 3 de la candidatura que encapçala Antoni Llompart, que llavors era el 2.

Nualart, que havia estat regidor dels últims equips de govern de CiU liderats per Frias, no va revalidar els resultats en les darreres eleccions municipals i el PSC va perdre la representació al plenari d'Hostalric.