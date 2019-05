Debat polític dels candidats de Blanes a l'escola Santa Maria

El col·legi Santa Maria de Blanes va organitzar ahir una taula rodona amb representants de les candidatures que actualment són presents a l'Ajuntament: Mario Ros (PSC), Jordi Urgell (Blanes en Comú-Podem), Mia Ametller (Junts per Blanes), Àngel Canosa (ERC), Sergio Atalaya (Ciutadans) i Salvador Tordera (PP). L'únic cap de llista que va excusar la seva absència va ser Joan Rota (CUP), que va ser substituït per un altre membre de la candidatura, Francesc Rufs.

Amb aquest exercici, els estudiants de tercer d'ESO van culminar un projecte liderat per la professora Conxita Palanques, que tenia com a objectiu acostar els alumnes a la societat, la vida política i l'entorn, així com l'aprenentatge dels valors democràtics.