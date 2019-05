«Farem totes les reformes necessàries perquè Salt torni a ser una vila segura»

Va presentar-se a la llista de Gent per Salt el 2011, i ara encapçala la candidatura de Ciutadans. Torna a la política moguda per la inquietud que sent pel seu municipi.

Va presentar-se a la llista de Gent per Salt el 2011, i ara encapçala la candidatura de Ciutadans. Torna a la política moguda per la inquietud que sent pel seu municipi.

És complicat encapçalar una candidatura de Ciutadans en un municipi on la major part dels regidors són independents?

Respecto totes les ideologies i partits de Salt. Crec que estem en un país democràtic. Des de Ciutadans apostem per un projecte de futur liberal, progressista i d'unió. M'enfocaré en els meus ciutadans i que tots siguem iguals.

Agafa el relleu de l'actual regidor Atilano González. Com valora el treball de Cs durant aquests quatre anys?

Estem molt agraïts pel treball que ha realitzat l'Atilano durant tots aquests anys a l'Ajuntament. Felicitem el treball que ha fet per nosaltres i pels veïns de Salt. Aquest any encapçalo jo la llista amb moltes ganes, il·lusió i motivada per impulsar el projecte municipal de Ciutadans.

Com és que el regidor no és a la llista de Ciutadans?

Ho desconec i no em pertoca respondre a això. És ell o el partit qui ho hauria de contestar.

Ciutadans ha denunciat moltes vegades la quantitat d'escoles-barracons que hi ha al municipi. Què s'hauria de fer perquè es construeixin nous centres?

A Salt tenim un problema amb els barracons. Nosaltres en el seu moment vam presentar una Proposta de Resolució al Parlament. Des de Ciutadans treballarem perquè Salt estigui neta de barracons. Plantejarem propostes i opcions i, si fa falta, tornarem a presentar una Proposa de Resolució. Està brut Salt?

Sí, i per això tenim molt clar que volem recuperar una ciutat amb els barris nets, amb jardins i parcs infantils adequats i protegits perquè tots els ciutadans se sentin còmodes quan circulin pels carrers. Aquest és un fet que el farem realitat.

Considera que hi ha inseguretat a Salt?

Sí, i bastant. Amb el meu equip portarem a terme totes les millores i reformes necessàries perquè la nostra vila torni a ser segura. Una ciutat on la convivència i la seguretat siguin un fet. No ens podem permetre les situacions greus que s'estan donant actualment. No hi ha els suficients serveis i efectius per poder regular tot el nostre municipi amb els habitants que hi ha.

Quines accions emprendríeu per combatre aquesta situació?

No puc respondre a aquesta pregunta perquè encara no estem en campanya com per poder treure el programa, però està clar que la seguretat serà el primer pilar de la nostra campanya. L'Ajuntament ha tingut quatre anys i no ha aconseguit fer un Salt més segur.

Acabar amb les ocupacions il·legals dels pisos és un altre punt del vostre programa?

Sí, treballarem sense descans per poder protegir les famílies més necessitades, de les quals s'aprofiten unes màfies sense escrúpuls. Protegirem el dret a l'habitatge de tots els ciutadans, sense cap dutbe.