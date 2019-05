Guanyem Girona posarà el dret a l'habitatge al centre de la política

Guanyem Girona vol situar el dret a l'habitatge al centre de les polítiques públiques a la ciutat, així com prioritzar qüestions com l'educació, la cultura de base i la lluita contra el canvi climàtic. Els cinc primers números de la llista -Lluc Salellas, Cristina Andreu, Xevi Montoya, Dolors Serra i Pere Albertí- van desgranar ahir els principals eixos del seu programa, que tindrà més de 500 propostes i està dissenyat «per governar», davant de més d'un centenar de persones que van omplir l'auditori de la Mercè. L'acte va ser presentat per la periodista Cristina Valentí i entre els assistents hi havia l'exalcaldessa de Girona Anna Pagans.

Salellas va recordar que el programa s'ha elaborat de forma participativa, ja que s'han reunit amb bona part de les associacions de la ciutat. El cap de llista va deixar clar que el seu programa no són només unes línies mestres, sinó propostes «executables, transfformadores i que es puguin dur a terme». En aquest sentit, va destacar que el programa ha estat concebut per poder governar i per oferir una mirada una mirada a mitjà i llarg termini, tot posant-se com a horitzó l'any 2030.

El candidat va constatar que actualment a la ciutat existeixen grans diferències entre persones i entre barris, degut a la crisi econòmica del sistema capitalista i també per la mancança de les polítiques públiques que s'han fet des del govern municipal. Salellas va defensar que la ciutat ha de «cuidar» de la gent que hi viu i cooperar amb la resta de municpis de l'àrea metropolitana en matèria de mobilitat, cultura o seguretat, entre altres.

Però si es va marcar una prioritat va ser el dret a l'habitatge. «Volem ser la candidatura que el posi al centre de les polítiques públiques de la ciutat», va anunciar Salellas. Al seu torn Cristina Andreu va apuntar algunes de les causes de la situació actual, com ara la manca de promocions d'habitatge públic durant els darrers anys, que va considerar «un suïcidi col·lectiu», la precarització del mercat de treball o l'augment dels pisos turístics. Tot plegat, va advertir, ha fet que els preus hagin crescut de forma desorbitada i que la ciutat estigui «expulsant» gent que té feina però que tot i això no pot pagar un lloguer. Per això, va proposar donar més ús a organismes com Vivendes de Girona o l'Oficina d'Habitatge, garantir beneficis als propietaris perquè posin els seus pisos a lloguer i fer un pla de lluita contra la pobresa, entre altres mesures.

Pere Albertí va posar el focus en l'educació, tot destacant la necessitat de fer un pacte de ciutat contra la segregació escolar. Per la seva banda, Xevi Montoya va considerar que cal deixar enrere el model cultural actual, «molt costós i efímer del gran esdeveniment que dura un cap de setmana», a donar més suport a la cultura de base i als agents de la ciutat, així com descentralitzar els actes culturals als diferents barris. També va criticar que l'economia fins ara s'hagi basat gairebé de forma exclusiva en el turisme i va defensar una diversificació. Finalment, Dolors Serra va destacar la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic pacificant el centre i impulsant el transport públic.