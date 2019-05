Junts per Lloret proposa considerar el castell d'en Plaja patrimoni cultural

El cap de llista de Junts per Lloret de Mar, Jaume Dulsat, juntament amb Albert Robert i Anna Garcia, candidats segon i tercer respectivament, proposa incloure el castell d'en Plaja, conegut com el castell de Lloret, com a patrimoni cultural de la vila.

El partit explica a través d'un comunicat que el castell de Lloret, situat al final de la platja de sa Caleta, és una residència privada de tipus casa-castell construïda per l'industrial gironí Narcís Plaja. El projecte, que data de l'any 1935, va ser obra de l'arquitecte gironí Isidor Bosch. Les obres de construcció, però, no es van acabar fins als anys 40, un cop finalitzada la Guerra Civil. Per Dulsat, que és l'actual alcalde de Lloret, «la imatge del castell s'ha convertit en icònica, és un dels símbols que identifiquen el nostre municipi. Per aquest motiu, estem estudiant la viabilitat d'incloure'l com a patrimoni de la vila».

A més, Dulsat va avançar que impulsaran el «Carnet del Patrimoni Lloretenc», i va afegir que «aquest document donarà dret a tots els empadronats a Lloret a accedir gratuïtament als diferents equipaments de patrimoni cultural de la ciutat, com el Turó Rodó».