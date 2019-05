L'alcaldia de Santa Coloma de Farners, en mans de sis candidats

Un total de sis candidats es disputaran l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a les pròximes eleccions del 26 de maig. Una xifra inferior a la dels comicis del 2015, quan van ser 10 les formacions que van intentar aconseguir el govern colomenc i destronar els convergents, i sobretot, el seu líder, Antoni Solà, després de dues dècades al capdavant de l'Ajuntament.

Una gesta que, finalment, va aconseguir el republicà Joan Martí, gràcies al suport de la CUP i de MES. De fet, les eleccions les va guanyar CiU (1.530 vots) per només cinc vots de diferència amb ERC (1.525) i totes dues llistes van empatar amb un total de set regidors. Qui va acabar decantant la balança va ser la CUP, que va decidir en assemblea apostar pel canvi i donar el seu vot als republicans durant el ple d'investidura. Martí també va comptar amb el vot de l'edil del Moviment d'Esquerres (MES), amb qui acabaria formant equip de govern, i es va convertir en el nou alcalde.

D'aquesta manera, CiU -amb Carles Roca al capdavant- va passar a l'oposició i va perdre la capital selvatana després de 20 anys de governança. L'altra formació que va obtenir un regidor va ser el PSC-CP, que, al llarg dels últims quatre anys s'ha mantingut a l'oposició.

A banda d'aquestes candidatures, el 2015 s'hi van presentar cinc llistes més que no van obtenir representació municipal: el PP, encapçalat per Jaume Fontanet; VP-ISelva (la veu del poble), amb Rafel Reixach; Cs, amb Manuel Amador; Plataforma per Catalunya, amb Judith da Silva, i Ara Podem Santa Coloma (APSCF), amb Sergi Aleixandre.

En les municipals actuals, repeteixen cinc dels partits que ja es van presentar fa quatre anys -alguns amb noms i candidats diferents- reduint així la lluita per l'alcaldia de deu a sis formacions. Al capdavant d'ERC s'hi manté per tercera vegada consecutiva l'alcalde, Joan Martí, qui també va ser regidor del consistori dels anys 2007 al 2011. A la seva llista, torna a fer confiança als membres del seu equip actual: Carme Dilmé, Ricard Pujol, Manel Barroso, Anna Camps o Manel Jubany. També repetirà l'alcaldable de la CUP, Sylvia Barragan.

Pel que fa als convergents, en aquesta ocasió es presenten com a Junts per Santa Coloma amb una nova candidata, Susagna Riera, qui tindrà com a número 2 l'excap de llista, Carles Roca, qui va declinar liderar la formació per motius professionals.

Dues formacions que repetiran però amb candidats diferents seran el PSC i MES. La primera estarà representada per Beatriz Ventura, que pren el relleu a l'històric Manel Roqueta, que va ser cap de llista el 2011 i el 2015. La segona és MES, que es presenta com a Unió Municipal de Catalunya i aposta per una nova candidata: Teresa Canals, qui substitueix Teresa García, que passa a ser la número 17 de la llista.

Finalment, la Veu del Poble es reconverteix en Independents per Santa Coloma (ISC-IdSELVA) i presenta com alcaldable Pep Prat, tot i que manté l'antic líder, Rafael Reixach, que tanca la llista com a número 17.

Unes municipals en les quals, per primera vegada, s'enfrontaran quatre dones contra dos homes per obtenir la governança de la capital selvatana.