El PP a Girona reivindica la seva candidatura per resoldre «els problemes que té la gent normal»

La cap de llista del PP a la ciutat de Girona, Concepció Veray, ha reivindicat aquest dimecres la seva candidatura com "un projecte de ciutat sòlid i realista" que està enfocat als "problemes que té la gent normal" en comptes de centrar-se en "projectes nacionals". Veray ha presentat els membres de la seva llista a qui ha definit com "veïns normals" perquè la seva candidatura no busca "fitxatges estrella", apuntant a altres candidatures municipals. Un dels principals reptes que marca el programa de Veray és la "inseguretat" que hi ha a la ciutat i per això ha incorporat en la tercera posició de la llista a Gemma Borrell, que ha treballat durant 38 anys al cos de la Policia Municipal de la ciutat. Un altre de les línies que planteja la candidata popular és "la integració i vertebració dels barris, sobretot dels més allunyats" del centre.