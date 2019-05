Presentació de la llista de Convivència i Progrés a Banyoles

La nova formació política Convivència i Progrés va presentar ahir a Banyoles la llista dels candidats que concorreran a les properes eleccions municipals. El periodista Joaquim Fernández encapçala la formació, i ho fa per primera vegada, per un partit que vol ser de caràcter plural, transversal i progressista. A la llista, formada per banyolins, s'hi pot trobar, entre d'altres, Alfons Martinell, director emèrit de la Càtedra UNESCO de la Universitat de Girona (UdG); Faouzia El Kammouni, activista pels drets de les dones i vinculada a l'associació de dones Noor; Hernan Hormazabal, originari de Xile, advocat i professor universitari de Dret Penal i que va treballar amb el govern de Salvador Allende; Rosa Tolosà, vinculada al món de l'ensenyament; i l'escriptor Salvador Oliva.

En línies generals, Convivència i Progrés vol representar la pluralitat de Banyoles i treballar pel bé comú, aconseguint que els acords que pugui prendre l'Ajuntament siguin l'autèntic motor de la política municipal. Un altre dels eixos és convertir la ciutat com a espai per exercir un catalanisme integrador, acceptant canvis i incorporant a les noves generacions.