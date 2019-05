El PSC d'Olot presenta la llista i un pla per fer habitatges al nucli antic

Els sis primers de la llista del PSC a Olot són Josep Guix, enginyer agrònom dedicat a l'educació; Jaume Mir, professor d'institut; Marina Alegre, enginyera agrònoma; Ermel Solà, tècnic en electricitat industrial; Mercè Traveria, presidenta de l'Associació de Donants de Sang a la Garrotxa, i Adriana Serra, diplomada en Educació Infantil, amb un màster en Logopèdia.

Segons ha explicat el candidat Josep Guix, els membres de la llista són persones preparades i amb experiència en la gestió pública i privada. Guix ha aprofitat la presentació de la llista per exposar el seu pla d'acció per a la regeneració del nucli antic. La idea és que l'empresa municipal GUOSA compri l'habitatge en mal estat al nucli antic o en altres barris. Després, l'empresa s'ha d'encarregar d'ensorrar els edificis comprats i fer-hi habitatges nous. Els pisos nous haurien de ser de protecció oficial per poder ser venuts o llogats. També proposen augmentar les ajudes per a la rehabilitació. El mateix ha avançat que la voluntat és actuar en grups de cases, més que en edificis solts. Segons ell, la idea farà que hi hagi més pisos tutelats per a gent gran i per a joves.