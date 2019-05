Quatre candidatures es disputaran l'alcaldia de Celrà a les municipals

A diferència de les anteriors eleccions municipals, en què la disputa per l'alcaldia de Celrà es trobava entre la CUP, CiU i ERC, en els comicis d'enguany es presenten quatre partits, comptant amb l'adhesió del PSC, a l'expectativa de si l'actual batlle cupaire Daniel Cornellà continuarà el mandat després d'haver-ho fet del 2011 al 2013 i del 2015 fins al moment. Fent balanç dels esforços realitzats en els darrers quatre anys, l'alcalde confessa que «ha estat una legislatura molt intensa, en què hem desenvolupat més d'un 80% del programa de govern».

En les eleccions del 2015, els candidats que van competir per encapçalar l'equip de govern van ser Dani Cornellà, de la CUP, que finalment va aconseguir 7 regidors, quatre més respecte als comicis del 2011; David Mas, de Convergència i Unió, que aleshores va aconseguir dos diputats; i, per últim, hi havia Gerard Fernández com a cap de llista d'I Celrà-ERC, partit que va aconseguir quatre diputats, un més que l'any 2011.

Enguany es mantenen les anteriors formacions comptant amb l'adhesió del PSC. Pel que fa a la CUP, Dani Cornellà subratlla que encara estan elaborant el programa electoral, però que alguns dels projectes que plantegen són «finalitzar el carril bici de Celrà-Girona» o «obrir un centre cultural-cívic al Barri Vell». Pel que fa a Junts per Celrà, l'alcaldable David Mas subratlla que volen una «ampliació del cos de vigilants de seguretat, sobretot en horari nocturn» i «millorar la neteja municipal», entre altres propostes. Per la seva banda, Esquerra, liderada per Robert Vilà, proposa «impulsar un programa d'habitatge assequible als joves» o «potenciar els serveis per a la gent gran». La nova formació que entra a competir, el PSC, de la mà de Manel Roqueta, posa el focus a potenciar la diversitat social i política de l'Ajuntament, revisar el sistema de recollida de residus porta a porta, que, segons el candidat, ha provocat queixes, o «solucionar el dèficit d'habitatge social».



Balanç de la CUP

Cornellà enumera algunes fites assolides com ara «la cessió gratuïta i l'obertura del parc Cors-Ginard, l'acord amb Girona per compartir el castell de Sant Miquel, o la creació del servei de Guàrdia Municipal». Pel que fa als obstacles, el batlle valora que «no n'hi ha hagut, més enllà del fet de no trobar-nos amb cap projecte fet a l'àrea d'Urbanisme». Pel que fa als punts dèbils, Cornellà se centra a esmentar projectes pendents com el carril bici o la remodelació de la Torre Desvern per convertir-la en Centre d'Interpretació de les Gavarres, que estan a l'espera de rebre finançament europeu.