«El Salt d'avui és molt millorable. I és producte dels governs passats»

Wilder Palacio va aconseguir entrar a l'Ajuntament en les eleccions de fa quatre anys amb el projecte Canviem Salt, un intent d'agrupar el màxim de partits d'esquerres. Ara busca repetir o millorar els resultats.

Els «comuns» s'han dividit a Salt...

La nostra aspiració és aglutinar, tant com sigui possible, els vots de totes les esquerres. Tenim gent de Som Alternativa, independents, dels comuns, d'Iniciativa, d'EUiA. Hi ha molta diversitat . És una llàstima que la gent de Podem hagi volgut anar a la seva. Vam proposar unes primàries i no van voler. Van fer una llista i ens ho van dir ja amb tot fet.

Per fer alcalde Jordi Viñas i no Jaume Torramadé, van fer en un front d'esquerres. El repetiran?

Nosaltres optem a guanyar. Manifestem la nostra decepció respecte a la gestió d'ERC i la CUP. Han fet poques polítiques d'esquerres. Per això hem votat en contra dels pressupostos. El 2017 proposàvem una tarifació social, van dir que no i ho han fet ara a quatre mesos de les eleccions. En aquests quatre anys, no han fet un projecte amb un rerefons, perquè d'alguna manera tot segueix igual. El Salt d'avui és producte dels governs que han anat passant. I ningú discuteix que el nostre municipi és molt millorable.

Educació i habitatge han estat dos puntals de la seva formació. Han aconseguit influir?

Érem 1 de 21 regidors i la capacitat d'influència era limitada. Hem proposat moltes coses i hem participat en negociacions. Vam presentar dues mocions, una de les quals fa poc que ha complert un any i que es referia a l'expropiació de pisos. ERC i CUP van votar-hi a favor però no han fet res. Perquè per a ells no és una prioritat. Hem donat suport al Pla Local d'Educació, proposat per la comunitat educativa.

Parla sovint d'innovació social.

Té dues potes. El model de l'Ajuntament i la relació amb la ciutadania. L'Ajuntament no arriba a tot. En canvi les entitats i els moviments socials poden arribar-hi. Des de l'Ajuntament ho hem de reconèixer i actuar com un actor més dins de la societat en posititiu i sota un criteri de cooperació. D'altra banda, volem proposar noves fórmules per tractar els problemes de sempre. Repeteixo: el municipi que tenim és molt millorable. I és producte dels governs que han anat passant. Volem proposar coses innovadores, per exemple, en seguretat.

Tot passa per més agents?

Ni molt menys. Perquè no pot arribar a tot ni n'hi ha d'haver a cada cantonada. El govern s'ha deixat portar per la deixadesa. I hem de reconèixer que la Policia Local i els Mossos, no s'estan gestionant com caldria pel que fa a plantilla i recursos que facilitin la seva funció.

Quina àrea creu que s'ha deixat més de banda?

Joventut. Falta inversió. Hi ha un pla local de joventut però no s'ha fet cap avaluació.