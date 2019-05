El Sindicat de Llogaters de Girona organitza un debat sobre l'habitatge de lloguer a la ciutat

Davant la greu situació en què es troba l'habitatge de lloguer a la ciutat de Girona, i amb vista a les eleccions municipals del pròxim 26 de maig, el Sindicat de Llogaters de Girona vol situar al centre de l'agenda política la bombolla de l'habitatge de lloguer que està patint la ciutat. Amb aquest objectiu, el Sindicat ha organitzat un debat aquest divendres a les set del vespre a l'Ateneu Eugenienc que reunirà representants de les candidatures a l'alcaldia, majoritàriament caps de llista a les eleccions municipals, així com diverses entitats de defensa de l'habitatge a les comarques gironines.

La necessitat d'augmentar el parc d'habitatge públic, la implementació de mesures per fer front als desnonaments per lloguers abusius, la pressió turística i el dret a l'habitatge i la regulació dels preus i del mercat són els quatre blocs temàtics a partir dels quals s'ha estructurat el debat. L'acte, moderat per la periodista del Diari de Girona Laura Fanals, té l'objectiu de generar un espai en què s'exposin els diferents posicionaments i es recullin també propostes de mesures que puguin fer front a l'accelerat increment del preu del lloguer a la ciutat i a les dificultats per garantir-hi el dret d'accés a l'habitatge. Estan convidats a participar-hi representants de la política municipal, com ara Annabel Moya (ERC), Lluc Salellas (Guanyem Girona), Eugènia Pasqual (Girona En Comú Podem), o Concepcio Veray (PP), entre altres, a més d'entitats, com ara la PAH Gironès, Fundació SER.GI o la Coordinadora d'ONG.