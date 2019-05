Veïns i veïnes de Celrà impulsen un manifest per donar suport a la llista de la CUP

La CUP de Celrà ha explicat aquesta setmana a través d'un comunicat que un grup de veïns i veïnes del municipi va publicar el passat 15 d'abril el manifest "Compromís per Celrà" amb l'objectiu, segons els seus impulsors, de "facilitar la continuïtat del govern municipal de la CUP a l'Ajuntament de Celrà". El manifest es va difondre per les xarxes socials i a través del web del projecte, que inclou un formulari per recollir adhesions de persones empadronades al poble. De les 20 signatures inicials, aquest dimarts la CUP concretava que en 11 dies s'ha arribat a les 100.

Segons la formació, els responsables d'engegar aquesta iniciativa es defineixen com a persones diverses, que participen "en diferents entitats, associacions o espais cívics, polítics, culturals, socials, educatius i esportius", però que comparteixen "uns anhels comuns de llibertat, dignitat i justícia social".

La CUP apunta que entre les persones signants, destaquen els perfils vinculats als centres educatius i al món associatiu local, així com els exregidors Albert Planas (Entesa per Celrà) i Eugeni Bofill (iCelrà-ERC).

A través del comunicat, la CUP agraeix el projecte i anima a totes les persones simpatitzants amb la candidatura a adherir-s'hi.