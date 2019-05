SOM Castell-Platja d'Aro mostra el projecte per a les municipals

Amb el lema «Som futur», SOM Castell-Platja d'Aro va presentar ahir al vespre la candidatura de cara a les eleccions municipals a Platja d'Aro. Segons la formació, «es tracta d'una candidatura transversal i plural que combina experiència i joventut, que integra persones provinents de diferents àmbits i de tots els barris del municipi». El partit detalla que la llista està encapçalada per l'empresari Adrià Tauler, que aspira a ser l'alternativa de l'actual govern de Joan Giraut (JxCat).

Tal com es va fer públic ahir, els noms que acompanyen Tauler al capdavant de la llista són: com a número 2, Sònia Sánchez, de 37 anys i arquitecta tècnica; i com a número 3, Laura Conde, de 36 anys i llicenciada en Màrqueting i Relacions públiques. La llista la formen també, en el quart lloc, Joan Amat, de 30 anys i enginyer industrial,; i en el cinquè lloc se situa Pol Cerdan, de 30 anys i empresari del sector de l'hostaleria. El segueix Jéssica Cano, de 26 anys i psicopedagoga especialitzada en lingüística, i Marc Gelabertó, de 37 anys i enginyer informàtic que exerceix de policia municipal. Tanca la llista en el 17è lloc David Puig, de 47 anys, que va ser regidor d'ERC en la legislatura 2007-2011.



Algunes propostes

El candidat va desgranar ahir algunes de les propostes que s'inclouen en el programa electoral, com ara la diversificació de l'economia de Platja d'Aro, promocionant l'arribada de start-ups per tal de desestacionalitzar els serveis. També es proposa l'ampliació i reforma integral del passeig marítim i la millora de l'enllumenat i del manteniment dels panots. Altres propostes són posar en marxa una app per tal que el ciutadà pugui comunicar els incidents que detecti al municipi, aturar la reparcel·lació de Pinell, un dels pocs indrets verges que queden a la Costa Brava, per tal de crear itineraris saludables i zones d'esbarjo, i potenciar la borsa de lloguer per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge.