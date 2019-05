Junts per Riudarenes presenta la llista del candidat Josep Solé

Junts per Riudarenes va presentar aquest dimarts al vespre la llista per a les eleccions municipals del 26 de maig, que encapçala Josep o Pitu Solé, en un acte que va tenir lloc a la Sala Polivalent 1 d'Octubre i que va comptar amb la participació del portaveu adjunt de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol.

Davant unes 150 persones, els 11 membres de la llista i els tres suplents van presentar el seu projecte, que té l'objectiu de voler canviar la política municipal de Riudarenes. Solé va explicar que afronten el repte amb molta energia i que no els espanta la situació que es puguin trobar a l'Ajuntament, actualment encapçalat per Jordi Gironès i Pasolas, de l'Agrupació Independent de Riudarenes (AIR). Segons constata Junts per Catalunya, Eduard Pujol va afirmar en l'acte que veia en Pitu, cap de llista de la formació, com a «futur alcalde de Riudarenes».