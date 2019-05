El PP vol representar «la Girona de tots» i resoldre problemes «reals»

El PP va presentar ahir la seva llista a la ciutat de Girona, que torna a estar encapçalada per Concepció Veray i que tindrà com a eslògan de campanya «Per una Girona de tots». En aquest sentit, Veray va criticar un cop més l'alcaldessa, Marta Madrenas, per haver «confós ser l'alcaldessa amb ser la mà executora del senyor que està a Waterloo» i haver exercit el seu càrrec com una « hooligan de l'inependentisme». En canvi, Veray va garantir que el PP governarà per a tots els gironins, «visquin al barri que visquin i pensin com pensin».

El número 2 de la llista és l'exregidor Joan Menacho, cap d'administració del col·legi Bell-lloc del Pla; el 3 l'ocupa Gemma Borrell, que ha estat policia municipal durant 38 anys i a qui Veray va agrair la seva involucració en la candidatura, especialment en matèria de seguretat; el 4 és el periodista Albert Martín de Vidales i el 5 és Glory Tibaide Fuentes, secretària de l'associació de veneçolans de Girona, a qui Veray va donar les gràcies per haver accedit a formar part de la candidatura just quan el seu país d'origen està passant uns moments tan difícils. La llista també inclou el periodista radiofònic Jaume Teixidor, en el número 25, i l'exsubdelegat del Govern a Girona Juan Manuel Sánchez-Bustamante, que va en el darrer lloc.

Veray va destacar que la candidatura està formada per ciutadans de tots els barris, i que no els calen «fitxatges estrella» perquè ells volen representar la gent que realment viu a la ciutat. «La Girona real, la del dia a dia, que té problemes que tenen solució si hi ha una alcaldessa amb les coses clares i sap que ha de dialogar amb tothom», va explicar Veray. Per això, es va comprometre a prioritzar per sobre de tot la qualitat de vida dels gironins, especialment en qüestions relacionades amb la seguretat, la mobilitat, l'habitatge o la neteja de la via pública.

La cap de llista popular va explicar que la candidatura que presenten és «renovada, amb gent jove i amb il·lusió», i va assegurar que cal un pla estratègic per determinar cap a on ha d'anar Girona fins l'any 2030. «Cal que fer una ciutat més neta, més sostenible, més responsable, econòmicament més forta i més participativa», va assenyalar.



Un projecte «sòlid»

Veray es va mostrar confiada que els mals resultats del PP a les eleccions generals no els influiran, i que aconseguiran imposar-se a les altres opcions de dretes que es presenten a la ciutat, com Ciutadans o Vox. «Nosaltres tenim un projecte de ciutat, són eleccions municipals. Estem centrats en el futur dels gironins i tenim un projecte de ciutat sòlid, realista i adaptat a les necessitats dels gironins», va garantir Veray. Per això, va vaticinar que, si els gironins coneixen el seu projecte, els donaran confiança encara que hagin votat altres opcions en altres eleccions. Per fer-ho, Veray va explicar que s'hi «deixaran la pell» i sortiran al carrer per explicar les seves propostes a tots els gironins de forma directa.