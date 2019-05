«La segregació a Salt és fruit d'una desatenció política en l'escolarització»

Va néixer a Amer però des de sempre ha tingut una estreta relació amb els Diables d'en Pere Botero i l'agrupament Escolta de Salt, motiu pel qual va decidir traslladar-se a viure a la vila en el moment de formar una família amb la seva parella.

Tornaríeu a pactar amb ERC?

Sí, però tornant a negociar. Quan vam pactar amb Esquerra per aquesta legislatura vam consensuar unes línies estratègiques comunes. Aquest any, segons com es configurin els vots, s'haurà de tornar a fer aquesta feina. Una negociació en què tots hem de deixar algunes prioritats per arribar a l'acord.

Lidera una llista encapçalada per tres dones. Quin paper juga el feminisme a les eleccions?

El de fer visible el paper de les dones i el que vivim dia a dia. Les dones patim una discriminació molt amagada que s'ha normalitzat i molta gent pensa que el feminisme no va amb ells. Hi ha molts micromasclismes que estan latents a tot arreu. Això és el que nosaltres volem combatre i posar sobre la taula. És important que tres dones estiguin al capdavant per treure complexes. Tan professional pot ser la feina d'una dona com la d'un home.

Ha d'arribar l'Ikea a Salt?

Parlaria més de si s'ha de desenvolupar o no la zona sud. Abans de decidir-ho s'ha de fer una diagnosi. Aquest és l'últim espai municipal que ens queda per desenvolupar. Per tant, quan tinguem una necessitat d'un servei -per exemple escoles-, haurem d'anar a buscar-lo a fora si tenim tot l'espai ocupat. A més, es preveu que el sector sud sigui sòl comercial, i tal com dicta la llei, també hi ha d'haver habitatge. Si una cosa ens sobra, és l'habitatge, perquè tenim molts pisos buits. Aquesta anàlisi no s'ha fet en prou profunditat i s'ha anat a vendre fum dient que vindran Ikees i llocs de treball i això està per veure.

Com l'Ajuntament pot acabar amb les escoles-barracons?

Des de l'Ajuntament es poden abordar algunes línies que poden ajudar a disminuir la segregació, com el Pla Educatiu de ciutat que es va aprovar. La segregació que pateix Salt és fruit d'una desatenció política en l'escolarització a la vila que hi ha hagut.

Existeix un problema de seguretat?

Hi ha un problema a tot Catalunya, no només a Salt. En els últims anys s'ha detectat una nova pobresa: gent treballadora que té una feina estable i una jornada completa amb uns sous mileuristes i condicions molt dolentes. Això acaba empenyent la gent a haver de buscar altres mètodes per poder mantenir la seva família, com són les ocupacions. Si donem recursos i opcions laborals a aquestes persones, minvaria el nombre d'episodis delictius.

Té una mala imatge Salt?

Existeix un estigma sobre el nostre municipi. És un lloc d'acollida de persones obreres des dels anys 60. Això ha generat aquest estigma. Hem de reconèixer primer qui som, estar orgullosos i no tenir complexe per ensenyar les nostres virtuts de portes enfora.