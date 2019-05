Anna Pérez presenta la llista d'ERC a la Jonquera

Divendres passat va tenir lloc a la sala de la Unió Jonquerenca la presentació de la candidatura d'ERC a les eleccions municipals, que està encapçalada per Anna Pérez. La cap de llista va presentar els cinc grans blocs del seu programa: benestar (llar d'infants, escola, institut, casal d'avis, nou CAP...); civisme, seguretat, neteja i mobilitat; obres (no deixar-les inacabades, diversificar l'adjudicació i fer un pont peatonal per unir zona esportiva i casc urbà), dinamització del comerç i cultura, esports i festes.