«Banyoles porta anys aturada i no s'està atenent les entitats, se les utilitza»

«Estarem encantats de sumar més voluntats, més interessos i més coneixements», afirma Non Casadevall (1975) per deixar clar que la plataforma que encapçala està oberta a qui s'hi vulgui incorporar. El 2015, va ser el número 2 a la llista de la CUP.

La idea d'equip i d'igualtat dels integrants de Sumem Banyoles fonamenta el discurs del seu alcaldable, qui remarca que el grup va sorgir de la gent i no dels partits als quals pertanyen alguns dels seus membres.



Quin és el tret diferencial de Sumem Banyoles?

Ens presentem 4 candidatures, tres de les quals són tradicionals i reforcen molt el lideratge. El nostre tret diferencial és que som una candidatura coral, amb gent de molts espais diferents que ha nascut com una alternativa a la política que es porta fent anys. Banyoles necessita un canvi, i el que ens distingeix és oferir un equip disposat a involucrar-se i a fer que la gent pugui decidir. És la nostra marca de qualitat.

Han decidit equip i programa en assemblees. Com aplicarien aquest sistema al govern local?

Està dissenyat, perquè la nostra idea és guanyar i governar Banyoles d'una forma diferent. Farem un Consell d'Infància, un de Gent Gran i audiències públiques a les quals la ciutadania podria assistir i demanar explicacions. Impulsarem molt més el portal municipal. Transformarem els consells de barri, que haurien de ser més executius i amb l'obligatorietat que l'Ajuntament compleixi el compromès. I sobretot a través de referèndums, amb els quals es puguin votar coses que condicionen el futur de la nostra ciutat.

S'han plantejat acords postelectorals per formar govern?

És un debat que en l'àmbit d'assemblea no hem tingut. Ara ens hem centrat a crear una proposta còmoda per al màxim de gent possible i treballar per recollir totes les sensibilitats. Arribat el cas, l'eix clau seria que es respectés el nostre programa o propostes.

Abans parlava de necessitat de canvi. Què és allò fonamental que ha de canviar a Banyoles?

Que s'escolti la veu de les persones, buscar processos transparents, d'empoderament i de prendre decisions col·lectives. Creiem que Banyoles porta molt de temps aturada i que no s'està atenent les entitats, més aviat se les està utilitzant. S'ha treballat molt poc el feminisme. Cal un canvi important en l'economia, perquè ara no està al servei de les persones, i hem de promocionar molt més la nostra economia i comerç local. I s'ha de treballar en la integració real de totes les persones que venen a viure a la ciutat. I no s'aposta per la sostenibilitat en l'àmbit de la mobilitat, residus i urbanisme, perquè el POUM és bastant negatiu.

Si governen, què faran amb aquest planejament?

El primer que faríem seria aturar-lo. Entenem que és un POUM gens ambiciós, del segle XX per a una ciutat del segle XXI, que no aposta per la mobilitat sostenible, ni per una protecció real del medi ambient, ni per l'habitatge social. Resol només clientelismes del govern actual, i s'hauria de repensar i validar amb un referèndum.

S'han fixat prioritats en l'àmbit socioeducatiu?

És un dels punts que més ha sortit en els debats i en les assemblees obertes. Com a prioritat, creiem que fa falta un pla de cultura que fixi les línies mestres de la nostra ciutat, consensuat tant pels professionals com per tota la ciutadania. Un altre punt clau és la biblioteca, una promesa eterna de l'alcalde Miquel Noguer que no ha complert. I un hotel d'entitats, un eix cultural i socioeducatiu.

Què opinen del model de ciutat turística-esportiva dissenyat al llarg dels últims anys?

En som molt crítics. Creiem que aquest model està esgotat i que si no anem amb compte creuarem línies vermelles, bàsicament perquè promociona un turisme esportiu centrat en l'elitisme. Una ciutat tan esportiva com Banyoles hauria d'apostar molt més per proves populars. També entenem que és molt agressiu amb el medi ambient, que està pensat només per al benefici d'aquells que treballen pel turisme i que moltes vegades és incòmode per a la gent que hi viu.