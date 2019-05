Ciutadans rebutja participar en un debat sobre habitatge a Girona

El candidat de Ciutadans a Girona, Daniel Pamplona, ha declinat participar en un debat sobre habitatge a la ciutat perquè l'entitat organitzadora, el Sindicat de Llogaters, havia col·laborat amb l'acte Girona amb Altsasu. El candidat taronja afirma que Cs «respecta el principi de legalitat i les resolucions judicials fermes, i per això veu inapropiada l'assistència en un debat convocat per una entitat que «va donar suport a persones condemnades en ferm per agressió a guàrdies civils amb agreujant per discriminació ideològica». També diu que Cs vol garantir el lloguer assequible i que té un pla contra l'ocupació il·legal.