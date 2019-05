La llista d'Esquerra a Calonge i Sant Antoni aposta per un projecte amb canvis

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Calonge i Sant Antoni va presentar aquest dimecres al celler Mas Eugeni de Calonge els integrants de la llista, encapçalada per Miquel Bell-lloch, de cara a les eleccions municipals del 26 de maig. Segons informa la formació republicana, l'acte de presentació va començar amb una passejada per la cova del Ronquillo «on els assistents van poder gaudir de la natura del municipi i d'unes vistes privilegiades».

En el marc de l'acte presentació de la candidatura, l'actual portaveu del grup municipal republicà, Martí Fonalleras, va agrair el suport rebut durant els 12 anys que ha estat al capdavant del partit al municipi i va emplaçar els nous membres de la llista a «seguir treballant amb la mateixa força i compromís per Calonge i Sant Antoni». Al seu torn, l'actual cap de llista del partit, Miquel Bell-lloch, va destacar la qualitat de l'equip que lidera, destacant que «tinc la sort d'estar al capdavant d'un equip motivat, amb gent nova i jove que vol un projecte per Calonge i Sant Antoni que aposti per fer canvis, com ara recuperar la vila i el castell a Calonge i el Collet a Sant Antoni, i també que recolza la cultura, l'esport i les entitats del municipi». Bell-lloch va acabar el seu parlament afirmant que «volem un poble obert i viu en tots els sentits i sobretot amb un Ajuntament al servei de les persones que les escolti. Un Ajuntament amb la gent i per a la gent per tornar a fer poble». La llista està composta de 17 candidats, i 10 suplents. Després de Bell-lloch, hi figura Ester Bonaventura, que va seguida per Carme Viñas.