ERC de Girona fa 400 propostes per impulsar una ciutat «encallada»

Una ciutat més amable i segura, activa i cohesionada i saludable i sostenible. Aquests són els tres principals eixos del programa d'ERC a Girona, que ahir va presentar el cap de llista, Quim Ayats, acompanyat de bona part de la seva candidatura. Ayats va considerar que, en aquests moments, la ciutat es troba «encallada», ja que falta manteniment en el seu dia a dia, hi ha qüestions no resoltes que s'arrosseguen des de fa temps, com ara el Pla Especial de la Devesa o el de les Pedreres, i cal un pla estratègic que defineixi quina ha de ser la ciutat a mig i llarg termini. Per fer-ho, el programa republicà per al proper 26 de maig consta de més de 400 propostes, tot i que Ayats adverteix que es tracta d'un programa viu i que, per tant, se n'hi poden sumar de noves. Per elaborar-lo, els membres d'ERC s'han reunit amb diverses entitats de la ciutat.

En relació al primer eix, una ciutat amable i segura, Ayats va destacar la necessitat de fer una ciutat «inclusiva», que lluiti contra les desigulatats, i que doni respostes a l'emergència social que pateixen alguns dels seus veïns. Per això, va posar sobre la taula la necessitat d'un pla estratègic d'acció social, així com planificar «transversalment» els serveis socials amb els de salut, educació, habitatge, urbanisme o promoció? econòmica. A més, també va reivindicar que cal fer una Girona més accessible per a les persones amb multicapacitats o problemes de mobilitat reduïda. En relació amb la seguretat, va defensar la recuperació de la figura del policia del barri, que considera «indispensable» per reforçar una seguretat més preventiva que reactiva.

El segon gran bloc proposa una ciutat més activa i cohesionada. En aquest cas, Ayats defensa que cal garantir l'accés de tota la ciutadania a un treball digne i donar suport a les diferents activitats econòmiques, com ara la promoció, l'ocupació, el comerç i el turisme, entre altres. De la mateixa manera, va proposar nous espais de treball per a emprenedors i la creació d'un ecosistema que sigui capaç de retenir el talent. Pel que fa a la contractació pública, va considerar que cal afavorir la contractació amb criteris socials i potenciar les empreses de caràcter social. També va assenyalar que cal un pla estratègic de comerç i que s'ha de tenir un projecte pel que fa a àrea urbana. En relació a una ciutat cohesionada, va apuntar que hi ha dos eixos bàsics: l'educació i la cultura, que han d'anar agafades de la mà i arribar «a cada racó de la ciutat».

Finalment, el tercer eix dels republicans consisteix a tenir una ciutat saludable sostenible. Per aconseguir-ho, Ayats va proposar la promoció de la salut i l'urbanisme inclusiu, facilitar l'accés a l'habitatge i garantir un entorn saludable per garantir la qualitat de vida de la ciutadania.

A més, a nivell urbanístic Ayats va indicar que cal una revisió del POUM i una actualització del pla de mobilitat, de manera que es prioritzin els desplaçaments no motoritzats.

Per la seva banda, el regidor i candidat Miquel Poch va considera rque, a part de la renovació del POUM, també cal refer el Pla Especial del Barri Vell, perquè quan es va fer va tenir molt en compte la protecció del patrimoni, perquè era el més necessari en aquell moment, però que ara cal modificar-lo per tal que tingui en compte, realment, la qualitat de vida de les persones que hi viuen.



El debat del Trueta

Pel que fa al futur hospital Josep Trueta, els republicans es van mostrar prudents. El candidat Jaume Heredia va considerar que centrar el debat en el lloc on s'ha de construir -si Salt o Girona- no fa «cap favor» a la ciutadania, i va recordar que la importància que té l'atenció sanitària de la proximitat. Per això, va considerar que «centrar el debat en el totxo fa un flac favor».