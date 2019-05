El PSC gironí, contra el turisme «low cost»

El PSC de Girona vol posar fre a la massificació turística low cost a la ciutat. La candidata socialista,

Sílvia Paneque, considera que el risc de gentrificació cada cop és més gran a la ciutat i creu que calen mesures per disminuir la pressió turística al Barri Vell.

El PSC opina que en els últims anys hi ha hagut un procés de mercantilització de la marca Girona i això ha repercutit en un procés de banalització de l'espai públic. Segons els socialistes, el patrimoni arquitectònic, monumental i històric és un dels principals atractius de Girona que la diferencien d'altres ciutats europees i cal fer-ne una promoció sostenible que passa per protegir, moderar, desestacionalitzar i restringir per millorar-ne la qualitat. «Protegir els beneficis tangibles del turisme, avui, significa treballar per revertir la mercantilització que ha aportat CiU en aquesta qüestió els últims anys», assenyala Paneque.

El PSC de Girona té clar que el turisme a la ciutat ha de caminar cap a la sostenibilitat, la responsabilitat i, sobretot, la qualitat. És per això que considera urgent dur a terme mesures que contribueixin a disminuir el risc de gentrificació i de banalització de l'espai públic a què es veu abocada la ciutat a causa de la falta de control per part de l'Ajuntament de Girona. «És hora de regular els pisos turístics i el comerç, restringir de manera raonable, per tal d'assegurar la millor qualitat de ciutat per tenir també allò de valor en turisme», afirma Paneque.

«Fins ara, la falta de control ha produït un ascens de comerços exclusivament dirigits a turistes, excés en l'ocupació de l'espai públic i banalització del patrimoni» ha denunciat Paneque. D'altra banda, el PSC ha subratllat que el fet que l'actual govern tingui «màniga ampla» ha ocasionat que no hi hagi ni un sol estudi de l'impacte que han causat ni cap estratègia per limitar els efectes que estan tenint sobre els preus del lloguer.

El turisme, segons el PSC de Girona, requereix més atenció per part de l'Ajuntament com a gran potencial de promoció de la ciutat que és i com un dels principals motors socioeconòmics i «cal que es gestioni amb responsabilitat i coherència», manté la candidata. «Amb el turisme ha passat com amb la resta de temes: hi ha hagut abandó i irresponsabilitat per part del govern Madrenas, que en aquest cas ha conduït a excessos, que tenen conseqüències negatives sobre l'espai públic», indica.