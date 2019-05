«El que pretenem és evitar la majoria absoluta del grup que ara governa»

Aquestes eleccions, al capdavant d'Esquerra hi ha un exregidor d'Urbanisme de quan el partit governava Banyoles, entre 1999 i 2007. Es tracta de Jaume Butinyà (1970), bomber de professió i defensor del model de ciutat endegat per ERC fa anys.

Butinyà va ser el primer a anunciar la candidatura, fa un any. Ara, explica que el seu equip accelera el ritme, però que treballa per a la cursa electoral des que es va presentar. L'objectiu: treure ERC de l'oposició.



Per què va anunciar amb tanta antelació que seria alcaldable?

Anar amb temps és un aliat. Això ens ha permès parlar amb molta gent, m'he trobat amb entitats i amb persones a títol individual, cosa que fins i tot m'ha permès incorporar-ne alguna a la llista definitiva. També ha ajudat a fer que se'm conegués.

Què ha motivat el seu retorn a la primera línia política després de 12 anys en segon terme?

Quan vaig estar en els ajuntaments d'en Pere Bosch, com a regidor, vam complir un cicle. Tant ell com la gent que formàvem aquella candidatura ens vam plantejar un límit de 8 anys. El que no esperàvem és que no hi hagués una continuïtat d'ERC. Jo era dels que en aquell moment passava a segon pla, en part perquè els mandats massa llargs no són bons i també per un tema personal. Vaig entrar a l'Ajuntament el 1999 sense fills i vaig sortir-ne el 2007 amb 3, la meva situació familiar havia canviat molt, la meva dona va començar un negoci i ens vam redistribuir el temps. Ara, la meva presència a casa no és tan necessària i la política municipal m'interessa.

El retorn d'algú com vostè, de quan ERC governava Banyoles, és una estratègia per intentar trencar la majoria absoluta de CiU?

No, no tant com això. Quan vaig plantejar la candidatura, a part de demanar que hi havia d'haver feeling personal amb l'equip, no volíem repetir la candidatura del 2007 o del 1999. No tenia sentit, però sí que valia la pena aprofitar aquella experiència i, per això, en els deu primers dos som repetidors, la Lali Turró i jo. La idea és combinar la incorporació de gent jove amb l'experiència, pensant que el dia 27 hem de governar.

Després de dues eleccions sense fer-ho, tornen a donar protagonisme a les sigles d'ERC. Ara confien en el pes de la marca?

Junts per Banyoles respon a una situació en què ERC va tenir vàries escissions i a la ciutat hi havia representants de totes les noves sigles. Quan Esquerra es va plantejar presentar candidatura el 2011, érem molt pocs de cada opció i vam decidir fer-ne una de conjunta, amb la condició que les sigles no donessin protagonisme a cap. El 2015 va tornar a aparèixer ERC, però mantenim la marca «Junts per» sobretot pel tema comarcal. Però, ara, l'antiga Convergència es presenta amb JxCat i això, sumat a una recuperació d'Esquerra els últims anys, fa que aprofitem les sigles.

Per què creu que Banyoles hauria de canviar de govern?

Primer de tot, presentem un projecte prou engrescador per fer el canvi. Les nostres propostes són bastant diferents i evidencien una cosa molt clara: si després de 12 anys el govern actual no ha tirat endavant segons quines iniciatives, difícilment ho farà en els propers 4.

Quines?

Estic parlant, per exemple, del pla general o d'un equipament com la biblioteca municipal, que fa molt i molt que se'n parla i no hi ha maneres de desencallar-la.

Si Esquerra governa, farà seu el POUM que ara està aprovat inicialment o reiniciarà el procés?

En cas que governéssim, sí que replantejaríem el pla general, no el reiniciaríem perquè hi hem pogut incidir en algunes coses. Però nosaltres mateixos hi hem fet al·legacions, així que les estudiaríem bé totes i segurament redefiniríem algunes coses importants, com el Sota Monestir o equipaments.

Una seria tirar endavant l'ecobarri que volen a Sota Monestir?

Sí, exacte. El pla general pateix d'indefinició en alguns casos. Diu que s'haurà d'urbanitzar el Sota Monestir, però no diu exactament com, només apunta a una vialitat i a reserves, però és poc atrevit.

Quin és el projecte estrella de la seva cartera?

Ara per ara, en tenim un de molt important i reivindicat, una cooperativa cultural. D'alguna manera, acull dos dels nostres grans projectes per a aquests quatre anys: la biblioteca i el centre cívic, que situem a l'antiga cooperativa agrícola, una finca actualment sense ús i que s'hauria de negociar amb la propietat o a través del pla general.

En la seva presentació va dir que l'alcalde de Banyoles s'ha de centrar en la ciutat. Qüestiona que també presideixi la Diputació?

No tan sols em referia a l'alcalde, també ens queixàvem que els regidors, tot i dedicacions exclusives, potser no s'hi acaben de dedicar. Alguns per absència i altres perquè han acabat tenint càrrecs a l'entorn de l'administració o en entitats que hi estan molt lligades. No tots, però ens hem adonat d'alguns casos, i el més paradigmàtic és el de l'alcalde.

Si els resultats ho requereixen, tancaran aliances per fer govern?

Jo crec que farà falta amb tota seguretat. El que pretenem és evitar la majoria absoluta del grup que ara governa. Som conscients que tenir-la nosaltres queda molt lluny, tot i que no ho descartem. Però crec que passarà per un pacte de govern i no només pel que fa a nosaltres, segurament qui guanyi haurà de buscar-se un soci.

També amb JxCat?

Això vindrà, sobretot, per un tema de programa. Sumem Banyoles sembla més proper a nosaltres que les altres formacions, tot i que jo penso que, avui per avui, no hi ha massa res descartable. En el cas de l'antiga Convergència, ens hauríem d'asseure, perquè si diem que tenen un model desgastat és difícil que arribem a segons quin tipus d'acord.