Cs es presenta com l'opció per construir la Girona del «segle XXI»

El candidat de Ciutadans a Girona, Daniel Pamplona, va assegurar ahir que la formació taronja «representa l'opció guanyadora del constitucionalisme a la ciutat i l'única que pot garantir representació municipal». Ho va fer durant l'acte de presentació de la llista completa de la candidatura a la capital gironina, que es va fer en espais tan icònics com la muralla o el jardí de la Infància.

Durant la seva intervenció, Pamplona va destacar que la candidatura que encapçala «aglutina professionals de diferents sectors que han decidit fer un pas endavant per aportar la seva experiència en un projecte ambiciós per construir la Girona del segle XXI, una Girona oberta i cosmopolita». En aquest sentit, va ressaltar que el seu equip representa la «força, la joventut i el dinamisme que permetran treballar per «modernitzar la ciutat i acomodar-la als reptes de futur, fomentar la innovació, l' smart city i una preferència per les polítiques socials que generin oportunitats laborals, connectin tots els barris de la ciutat i posin els veïns al centre de tots els serveis municipals».

Acompanyat de l'actual regidora de Cs a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, i del diputat al Parlament i antic cap de llista de la formació, Jean Castel, entre d'altres, Pamplona també va assenyalar que Ciutadans «representa l'opció guanyadora del constitucionalisme a la ciutat perquè cap altra formació que defensi la unió i la igualtat de tots els espanyols pot garantir tenir representació municipal». A més, també va voler remarcar «la solvència» del projecte, que incorpora a les seves files «històrics del partit que fins i tot van signar el manifest fundacional i són la prova del creixement i consolidació del partit», com és el cas de Castel.

Durant la presentació de la candidatura, el líder de Cs va assegurar que Pujola, que va de número 2 a la llista, «aporta valor i experiència» i va agrair que l'acompanyi com a número 3 el candidat al Senat per Girona, Bernat Doria, «que és un valor segur amb experiència en el sector de les finances». Sobre Nagore García, que ocupa el quart lloc, va valorar que «és graduada en dret i opositora al cos tècnic d'Hisenda». «Confio plenament en aquest conjunt de ciutadans que creuen en el liberalisme, el constitucionalisme i l'europeisme com a opció moderna i de futur per gestionar la Girona del segle XXI», va emfatitzar Pamplona.