ERC de Girona aposta per l'educació i el lleure com a «eixos clau» de govern

ERC de Girona va presentar ahir a la tarda, a plaça Catalunya, el seu pla de treball per als pròxims quatre anys, que té com a «eixos clau» l'educació i el lleure. A través d'una jornada lúdica, els republicans van explicar que aquest pla aposta per «dinamitzar el lleure educatiu per lluitar contra l'exclusió social» i lliga les propostes educatives i culturals com una «potent eina de cohesió social». El número 3 de la llista republicana, Adam Bertran, especialitzat en educació infantil i lleure, va explicar que volen que «el model educatiu de Girona abraci el lleure i les activitats extraescolars». «L'educació ha de ser una eina vertebradora de la societat i per fer-ho possible ha de ser present durant totes les hores del dia i en totes les etapes vitals de les persones», va indicar.

Entre les propostes que van explicar ahir destaquen l'ampliació de places d'escoles bressol, potenciar el programa Educació 360, treballar el vincle entre educació i la resta d'àrees municipals, inversió en millores als centres educatius o convertir Mas Abella en un centre de la cultura popular de la ciutat».