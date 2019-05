«La gestió en la neteja està portant a un Salt brut i deixat, on tot s'hi val»

Viu a Salt, a la mateixa casa on va néixer. Després d'anys treballant com a tècnica en protecció de la salut a l'Ajuntament de Girona, ara es jubila i agafa el repte d'encapçalar Junts per Salt. Es defineix com la candidata de l'ordre.

Va ser regidora del PSC i ara es presenta per Junts per Salt. Què l'ha portat a aquest canvi?

Vaig ser regidora el 1992 d'un PSC catalanista fins el 1995. El 2007 em van tornar a venir a buscar i vaig decidir tornar-me a presentar. Vaig ser tercera tinent d'alcalde amb Iolanda Pineda. Quan va acabar la legislatura, el 2011, vaig decidir no continuar. Considerava que en aquell moment no estava al partit que volia estar. Vaig desconnectar uns anys de la política, fins que els regidors del PDeCAT, Anna Fusté i Josep Valentí, em van venir a buscar. Aquest era el partit on volia estar i aquí estic preparada per tirar endavant un projecte de canvi en el municipi de Salt.

Encara aquestes eleccions com l'oportunitat de recuperar l'alcaldia que Jaume Torramadé (CiU) va perdre el 2015?

Sí, tenim la il·lusió de guanyar el màxim de regidors possible. M'acompanyen a la candidatura persones que viuen a Salt des de tota la vida i compten amb experiència política i solvència professional en diferents àmbits. Volem recuperar el projecte de Torramadé amb alguns canvis perquè les coses han evolucionat.

Amb qui pactarien?

De pactes en aquests moments no en vull parlar perquè la nostra idea és teure el màxim possible de regidors i poder governar.

Van avalar els pressupostos del 2018 i 2019 d'ERC. Hi ha bona entesa amb aquest partit?

Els pressupostos els vam aprovar per responsabilitat política perquè el poble no pot estar estancat, ha d'evolucionar. Vam donar suport als comicis perquè van acceptar els projectes que demanàvem. Va haver-hi una entesa i lògicament tenim preferència en pactar amb gent que pensa com nosaltres.

Quin paper ha de tenir l'Ajuntament davant la gran quantitat d'escoles-barracons que hi ha i la segregació escolar?

L'Ajuntament ha d'apostar per l'educació a Salt de forma conjunta implicant a tots els grups polítics. Si entrem a governar dialogarem i pressionarem el Departament d'Educació de la Generalitat perquè inverteixi diners en l'educació de Salt. S'han de construir escoles i un quart institut. En aquest tema hem d'anar tots els partits a una perquè hi ha polítiques que s'han de fer de forma conjunta i no anar per lliure.

Existeix el racisme a la vila?

No, Salt és una ciutat acollidora i la diversitat que tenim és una oportunitat. Però tot ha d'estar ben ordenat.

A què es refereix?

Em fa la impressió que Salt és campi qui pugui. Es fan polítiques improvisades i sense una prèvia reflexió. S'ha de gestionar millor el municipi, per exemple, cal una reurbanització d'algunes àrees del municipi i dels serveis.

És una vila segura, Salt?

La sensació que tenen els veïns és d'inseguretat, així m'ho han fet saber. I aquesta percepció ha augmentat. Cal tenir en compte que la taxa delictiva a Salt és més elevada que en altres poblacions. No s'ha de fer alarmisme, però sí aplicar polítiques per millorar la situació. S'han d'aplicar mesures basades en el control del desordre i en la integració. Les primeres es basen en accions correctores per part de la policia dels comportaments desordenats o antisocials. Les segones fan referència a identificar situacions de marginalitat i exclusió i saber per què pasen. A més, també volem policies de proximitat, millorar l'enllumenat del poble, posar sensors, augmentar el nombre de càmeres de videovigilancia i potenciar el programa Passadisos nets, passadissos segurs.

Els carrers i places estan més nets que fa quatre anys?

No. Abans es portava un control molt més exahustiu de la neteja. Els contenidors nous que s'han posat no són els adequats. S'han de canviar alguns horaris de recollida de la brossa i reubicar alguns contenidors. També s'han de fer més campanyes de sensibilització i conscienciació mediambiental per rebaixar l'incivisme. Totes aquestes qüestions estan portant a un Salt brut i deixat, on tot s'hi val.

Arribarà l'Ikea a Salt?

No ho sé. S'havia de crear una comissió d'impuls del sector sud i no s'ha fet. Aquest és un tema on tots els partits havíem d'haver intervingut perquè és un tema de ciutat, no d'un sol grup. Cada partit ha de buscar el reforç polític que pugui tenir a la Generalitat o a Madrid per poder fer realitat aquest desenvolupament. Necessitem el sector sud ja perquè serà una activitat econòmica important que reduirà l'atur.

Salt ha aconseguit sortir del pla de sanejament.

Sí però, s'ha fet una reducció de l'endeutament espoliant el poble amb les zones verdes, els guals i els radars. Ens preguntem si realment alguna zona verda s'ha fet pels veïns que viuen allà o només amb ànim recaptatori. Aquestes són coses que ens han plantejat els veïns. A mi la improvisació no m'ha agradat mai, les coses s'han de pensar i reflexionar i després decidir què fer.

Quina és la primera acció que emprendria si arriba a l'alcaldia?

Posar ordre a la seguretat.