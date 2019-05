El PSC presenta una llista «guanyadora» que recupera alguns socialistes històrics

El PSC de Girona va presentar ahir tots els integrants de la seva llista a les municipals en un acte que va portar a terme al barri de la Torrassa de Girona i durant el qual l'alcaldable, Sílvia Paneque, va assegurar que es tracta d'una candidatura «renovada i molt potent, amb persones molt ben preparades i que recupera noms molt rellevants del socialisme històric». «Avui presentem una candidatura guanyadora, que té tots els elements i condicions per governar i fer de Girona la prioritat de l'Ajuntament», va ressaltar Paneque, qui va concretar que un dels principals objectius de la formació socialista és convertir Girona «en una ciutat integradora de tots els barris, i on hi tingui cabuda tota la gent».

En aquest sentit, la líder del PSC gironí va afirmar que la llista està pensada «per liderar el canvi» amb persones independents que tenen «expertesa en temes molt importants per a Girona». «Volem liderar aquest tomb tan necessari, amb un grup de persones molt preparades, amb mirades diferents, però a favor d'un projecte comú, i on els barris seran prioritaris i ningú en quedarà exclòs», va reivindicar Paneque.

En l'acte d'ahir, l'alcaldable va estar acompanyada per alguns dels integrants de la candidatura que representa. Com a número 2 hi va Bea Esporrín, que és llicenciada en Ciències Empresarials i experta en comerç internacional. La número 3 és Mònica Ferrer, historiadora i amb gran experiència en el món de la cultura, mentre que el 4 és Quim Ruhí, llicenciat en biologia, director de l'Institut Carles Rahola i actualment jubilat. Els segueixen Joan Antoni Balbín, advocat i especialista en temes de mobilitat urbana; i Isabel Muradas, llicenciada en ciències econòmiques i empresarials i amb una trajectòria de gestió municipal vinculada a CiU. Tanca la llista, de número 27, Rosina Lajo, llicenciada en filosofia i lletres, professora i diputada al Congrés entre 1977 i 1978.