Les dones alcaldables a Girona arriben al 27%

La presència femenina en els primers llocs de les llistes electorals de cara a les eleccions municipals d'enguany va a l'alça respecte al total obtingut en els anteriors comicis. Segons les dades de les eleccions de 2015, menys d'un 20% de les llistes gironines estaven encapçalades per dones, mentre que segons el recompte realitzat a partir de la publicació de les candidatures a través del Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona per als comicis del proper 26 de maig, el percentatge de dones capdavanteres arriba al 26,74%. Pel que fa als partits polítics que tenen representació a la demarcació, la CUP en primer lloc i Junts per Catalunya (JxCat), en segon, són les dues formacions que tenen un major nombre de candidatures amb lideratge femení.

Prenent com a punt de partida el percentatge de llistes electorals liderades per dones en les eleccions municipals d'ara fa quatre anys a les comarques gironines, que era inferior al 20%, podem considerar que la tendència ha anat creixent fins a augmentar aproximadament uns set punts percentuals. El passat 24 d'abril, el BOP va fer públiques les 703 llistes que es presenten enguany a les municipals, de les quals 188 estan liderades per una dona, dada que representaria el 26,74% del total, mentre que la resta de llistes, unes 515, estan liderades per homes (73,26%). Així doncs, encara avui la diferència entre dones i homes al capdavant de les candidatures és notable, ja que aquesta es troba gairebé a la meitat (46,52%).



Dones alcaldables per municipi

De la Junta Electoral de Figueres, destaca el municipi de Vilafant, que presenta fins a quatre llistes dirigides per dones, d'un total de cinc: Roser Sendra de Junts per Vilafant; la candidata popular María Peña; Rebeca López de Ciutadans; i la socialista Consol Cantenys. Una de les juntes electorals gironines que tenen més nombre de poblacions amb llistes liderades per dones és la de Santa Coloma de Farners, on ressalta el municipi de Riells i Viabrea, també amb quatre caps de llista que són dones, d'un total de set: Glòria Ribas, de Junts per Riells i Viabrea; la cupaire Carolina Gascueña; Soraya Garcia, liderant Tots som Riells-Independents de la Selva; i la socialista Cristina Martínez.

Un altre dels municipis destacats d'aquesta junta és la capital de la comarca de la Selva, també amb quatre candidatures amb dones al capdavant, d'un total de sis: Susagna Riera, de Junts per Catalunya; Sylvia Barragan, de la CUP; Beatriz Ventura, del PSC; i Maria Teresa Canals, d'Unió Municipal de Catalunya-MES. A tall d'exemple, una altra de les capitals de comarca amb més lideratge femení en les llistes és Ripoll, amb quatre de sis alcaldables que són dones: Ester Gallego, de la mà de Som Catalans; Encarna Mora, d'ERC; Ana Belén Avilés, representant del grup socialista; i Sílvia Orriols, per part del Front Nacional de Catalunya.



Estudi segons partit polític

Prenent com a unitat de mesura el nombre de llistes liderades per dones en funció del partit polític, destaca en primer lloc la CUP, que compta amb un 32,5% de dones alcaldables, percentatge que s'obté d'un total de 40 llistes, de les quals 13 estan encapçalades per dones. A continuació es troben les llistes de Junts per Catalunya, que d'un total de 184, 54 tenen presència femenina en primera posició, informació que en termes percentuals se situaria al voltant del 29,35%. En tercera posició se situen els socialistes, que de 114 llistes mixtes a la demarcació de Girona, 29 figuren de la mà de dones, representant el 25,44%. Els segueix Esquerra Republicana, que compta amb una suma de 178 candidatures, de les quals 45 tenen a dones com a cap de llista (25,28%). A continuació se situa el partit d'En Comú Podem, que en aquesta ocasió ha presentat un total de 17 llistes, de les quals 4 estan liderades per dones, comptant de forma separada les llistes amb la nomenclatura de «Podem», amb dues llistes liderades per dones a Girona: la de Natividad Sánchez a Santa Cristina d'Aro i la de Norma Gabriella Attene a Lloret de Mar.

A continuació es troba el percentatge de llistes amb lideratge femení de Ciutadans, que correspon a un 16%, tenint present que per a aquestes municipals el partit ha presentat 25 candidatures arreu de les comarques gironines, de les quals quatre compten amb dones com a número u.

De tots els partits analitzats, el Partit Popular és el que s'enduria el menor percentatge de dones que exerceixen de caps de llista, dada que s'obté arran de les 4 llistes amb lideratge femení d'un total de 30. En termes generals, la representació del PP ha protagonitzat una davallada a la demarcació de Girona, tenint en compte que enguany presenta una trentena de llistes, mentre que el 2015 en va presentar 70.

Aquesta anàlisi també inclou el total de llistes de partits que van per lliure, considerats «independents», malgrat no comptar amb el total de candidatures mixtes d'aquest sector. En aquest sentit, a les comarques gironines s'han comptabilitzat 32 llistes de partits representats per dones que respondrien a aquest perfil.