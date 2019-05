ERC presenta a Begur els alcaldables del Baix Empordà

El castell de Begur va ser l'espai triat per Esquerra Republicana al Baix Empordà per presentar els caps de llista republicans per a les eleccions del 26 de maig. Enguany, els republicans concorreran a les municipals amb 25 llistes, de manera que, segons indiquen, és el partit amb més alcaldables a la comarca.

A la presentació hi van participar, entre d'altres, el batlle de Begur, Joan Loureiro; el de Palamós, Lluís Puig; l'alcaldessa de Corçà, Carme Güell; el de Palafrugell, Josep Piferrer i el de Parlavà, Quim Sabrià.

Entre els assistents hi havia candidats que repeteixen en el càrrec, com ara Marta Puig, Joan Sabrià, Vicens Cebrià, Martí Agustí i Pilar Pagès, i noves incorporacions com Carles Pi a Pals, Lourdes Fuentes a Santa Cristina d'Aro, Marc Pujol a Serra de Daró, Martí Sabrià a Mont-Ras, Enric Marquès a La Bisbal, Dani Encinas a Cruïlles, Jordi Colomé a la Tallada d'Empordà, Miquel Bell-lloch a Calonge i Sant Antoni i Miquel Pallés a Ultramort.

El president comarcal, Martí Fonalleras, va encoratjar els alcaldables i la resta de membres que integren les llistes i va manifestar que «hem d'estar agraïts de tenir tants valents i valentes que volen comprometre's amb la comarca i els seus municipis».