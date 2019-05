Jordi Soler o la creació d'un govern alternatiu són les opcions a Calonge

Les eleccions municipals del 26 de maig a Calonge i Sant Antoni estaran marcades per si els possibles pactes permeten reeditar un govern de l'actual alcalde, Jordi Soler, o per si es pot articular una alternativa suficient per governar la casa de la vila. L'actual mandat ha estat marcat per la victòria de Jordi Soler amb CiU i un pacte de govern amb els dos regidors de PSC, el regidor de Compromís i el del PP. Arran dels empresonaments pels fets de l'1-O, aquest últim va deixar el partit i va passar a regidor no adscrit.

Una de les novetats, però, és la incorporació de dues formacions i la pèrdua d'un grup de l'equip de govern. Així, per primera vegada a la ciutat, es presenta la formació de la CUP. El candidat dels cupaires és educador social i mai s'havia presentat en les eleccions. La segona formació que s'estrena el 2019 és el nou partit Republicans que encapçala l'actual regidor no adscrit Norbert Botella. Botella és la segona vegada que va amb una llista i abans s'havia presentat per ERC; de fet, va deixar el partit el març per divergències amb el procés de primàries municipals del partit. En canvi, la formació que no repeteix és Compromís. En aquest sentit, el regidor de Transparència i el cap de partit es presenta en aquestes com a número vuit a la llista de Junts per Calonge (JxCat) de Jordi Soler.

Pel que fa a la resta de formacions, JxCat, PSC i MES segueixen apostant per conservar el mateix cap de llista, Jordi Soler, Arturo Prades i Elisenda Pérez, respectivament. Altres, però, com ERC i el PP escullen nous candidats. Així, els republicans presenten l'actual regidor de l'oposició Miquel Bell-Lloc i els populars una cara que no havia estat en política, Alberto Mas, després que el seu regidor deixés el partit i anunciés que no es tornaria a presentar.